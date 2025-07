Alerte au tsunami dans le Pacifique : nombreux pays en vigilance maximale, vagues jusqu’à 3 mètres redoutées… Voici ce que l’on sait

Dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 juillet, un séisme de magnitude 8,8 a frappé au large de la péninsule russe du Kamtchatka poussant plusieurs pays du Pacifique à émettre une alerte au tsunami. Des vagues allant jusqu’à 3 mètres sont redoutées.

Les craintes grandissent. Un séisme de magnitude 8,8 a frappé au large de la péninsule russe de Kamtchatka dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 juillet 2025. Survenu aux alentours de 1h25 heure française, ce tremblement de terre est considéré comme étant «le plus puissant dans la région en près de 73 ans».

D’après le ministère des Situations d’urgence russe, le séisme a déjà déclenché un tsunami dans l’océan Pacifique, provoquant des inondations à Severo-Kourlisk, dans le nord de l’archipel russe des Kouriles. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des immeubles envahis par l’eau et la population a été évacuée.

Et ce n’est pas tout. En effet, au moins six répliques ont secoué la région, dont une de magnitude 6,9 et une autre de magnitude 6,3, selon l'USGS. Le service sismologique du Kamtchatka a prévenu que des répliques de jusqu'à 7,5 sont attendues dans les prochains jours.

L’alerte au tsunami ne concerne pas uniquement cet archipel russe. En effet, suite à ce séisme, un premier tsunami haut de 30 cm a été observé dans l’archipel septentrionale de Hokkaido, au Japon. Le pays nippon a également demandé aux habitants des côtes d’évacuer.

«Des tsunamis frapperont à répétition. Ne vous aventurez pas en mer et ne vous approchez pas des côtes tant que l'alerte n'est pas levée», a averti de son côté l'Agence météorologique japonaise (JMA).

Le centre américain des tsunamis (PTWC), qualifiant l'impact potentiel de «dangereux», alerte de son côté sur un risque de vagues de plus de 3 m le long de certaines côtes de l'Équateur, du nord-ouest des îles hawaïennes et de la Russie.

Dans une publication sur son compte X, le président américain Donald Trump a indiqué qu’«à la suite d’ un violent séisme survenu dans l'océan Pacifique, une alerte au tsunami est en vigueur à Hawaï. Une veille au tsunami est en vigueur en Alaska et sur la côte Pacifique des États-Unis».

Due to a massive earthquake that occurred in the Pacific Ocean, a Tsunami Warning is in effect for those living in Hawaii. A Tsunami Watch is in effect for Alaska and the Pacific Coast of the United States. Japan is also in the way. Please visit https://t.co/wdFzeu1I0h for the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2025