«Il lui avait porté 61 coups de poing au visage» : au Brésil, un ancien joueur de basket arrêté après avoir tabassé sa compagne

Horreur au Brésil. Un ancien joueur de basket, Igor Eduardo Pereira Cabral, a été arrêté samedi dernier après avoir violemment agressé sa compagne, à coups de poing. Cette dernière a dû subir, ce vendredi, une opération de reconstruction faciale.

Un geste d’une rare violence. Au Brésil, Igor Eduardo Pereira Cabral, un ancien joueur de basket 3x3, a été arrêté ce samedi 26 juillet, à son domicile de Ponta Negra, à Natal, dans l’État du Rio Grande do Norte. Selon le média CNN Brésil, qui rapporte les faits, l’homme âgé de 29 ans aurait roué sa compagne de coups de poing, alors que les deux se trouvaient dans l’ascenseur de leur immeuble.

La violente attaque a été filmée par la caméra de surveillance présente dans l’ascenseur, puis relayée sur les réseaux sociaux.

On y voit l’ancien joueur professionnel et sa compagne, Julia Garcia dos Santos, âgée de 35 ans. Cette dernière semble lui parler avec de grands gestes, avant que l’homme ne vienne lui asséner un premier coup.

Une soixantaine de coups

L’impensable dur pendant 35 longues secondes, pendant lesquelles Igor Eduardo Pereira Cabral porte 61 coups au visage de sa compagne. Dans la vidéo, celle-ci se recroqueville sur elle-même pour se protéger. La jeune femme parvient finalement à se relever, pieds nus, le visage ensanglanté et quitte l’ascenseur, suivie de près par l’ancien athlète.

Les forces de l’ordre ont été appelées par les résidents, et sont rapidement intervenues. Certaines images, aussi postées sur les réseaux sociaux, montrent l’homme menotté, assis dans le coffre d’une voiture. «Jetez-le dans une cellule, enfermez-le, et éteignez la lumière», écrit un internaute.

Prisão do machão que deu mais de 60 socos no rosto da namorada, em Natal.

Já disse e repito, bota uma calcinha, baby doll, joga na cela, tranca e apaga a luz. pic.twitter.com/r9ijRAAIhN — TumultoBR acervo (@TumultoBRacervo) July 28, 2025

La victime, elle, a été emmenée en urgence à l’hôpital Monsenhor Walfredo Gurgel, puis à l’hôpital Onofre Lopes, où elle a subi une opération de reconstruction faciale ce vendredi. D’après le quotidien O Globo, Juliana Garcia dos Santas ne mange toujours que des aliments liquides et mous.

Dans une interview, elle a affirmé que son compagnon l’avait déjà «poussé» au cours de leur relation. Juliana Garcia dos Santas l’accuse également de violences psychologiques.

«Il a dit que j'allais mourir»

Elle a raconté que la dispute a éclaté lorsque l’ancien basketteur a vu un message sur son téléphone portable, qu’il a ensuite jeté dans la piscine de l’immeuble. Igor Eduardo Pereira Cabral aurait attaqué la victime parce qu’elle refusait de quitter l’ascenseur avec lui, celle-ci étant effrayée par son comportement.

«Je ne suis pas sortie de l'ascenseur, et il s'est mis en colère. Il a dit que j'allais mourir et a commencé à me frapper. Je n'ai pas perdu connaissance, mais je n'étais pas suffisamment consciente pour me souvenir de tout ce qu'il m'avait dit à ce moment-là», a-t-elle raconté.

Aujourd’hui, la victime espère que son «expérience» servirait «d’exemple» à d’autres femmes : «Il s’agit de rester vigilante et, au moindre signe, de partir pour ne jamais revenir».