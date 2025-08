Les images impressionnantes de la messe de clôture du Jubilé, qui a réuni plus d'un million de catholiques autour du pape près de Rome

Plus d'un million de catholiques étaient rassemblés ce dimanche matin près de Rome pour assister à la messe de clôture du Jubilé, en présence du pape.

Arrivé en hélicoptère et acclamé par des centaines de milliers de jeunes pèlerins catholiques, le pape avait des airs de rock star, ce dimanche 3 août. Léon XIV était près de Rome pour célébrer la messe de clôture du Jubilé, organisée au lendemain d'une veillée géante.

Les fidèles étaient rassemblés sur l'immense esplanade de Tor Vergata, à l'est de la capitale italienne. D'une surface de 500.000 m2, l'équivalent de près de 70 terrains de football, cet espace est si grand qu'il ne permettait pas à tous les participants de distinguer le pape autrement que sur l'écran géant installé pour l'occasion.

Léon XIV n'était pas seul sur scène puisque 450 évêques et environ 700 prêtres ont également participé à cette messe de clôture. Ils faisaient face à plus d'un million de fidèles, dont une bonne partie avait dormi sur place après avoir assisté la veille à une veillée de prière géante.

Tra pochi minuti, l'inizio della Messa presieduta da Papa #LeoneXIV. Prima, il giro in Papamobile attraverso la spianata di #TorVergatapic.twitter.com/jKr4wzkyQ0 — Vatican News (@vaticannews_it) August 3, 2025

D'après les organisateurs de l'événement, près de 800.000 jeunes fidèles venus de 146 pays étaient déjà présents lors de cet événement. Samedi, tout au long de la journée, ils ont écouté de la musique, échangé entre eux et prié, jusqu'à l'arrivée très attendue du souverain pontife.

Après un court parcours à bord de sa papamobile, ce dernier avait salué la foule samedi, avant de monter sur scène et de s'adresser à son public : «Chers jeunes gens, après avoir marché, prié et partagé ces jours de grâce du Jubilé qui vous sont dédiés, nous nous rassemblons maintenant dans la lumière de cette soirée pour veiller ensemble».

REUTERS/Remo Casilli

REUTERS/Matteo Ciambelli

La messe de clôture organisée ce dimanche était le point d'orgue du Jubilé, «Année sainte» organisée tous les 25 ans par l'Eglise catholique. Lors de la précédente édition, en 2000, plus de deux millions de jeunes avaient participé aux Journées mondiales de la Jeunesse à l'appel du pape Jean Paul II.

L'organisation d'un tel événement est à chaque fois un défi logistique. Cette année, quelque 10.000 personnes ont été mises à contribution, dont des policiers et des agents de la protection civile. Il fallait en plus déployer des mesures sanitaires, comme la distribution de bouteilles d'eau et de brumisateurs, pour aider les participants à surmonter la chaleur estivale.

REUTERS/Matteo Ciambelli

REUTERS/Remo Casilli

Une vingtaine de groupes de musique et de danse, pour la plupart religieux, se sont en outre succédé pendant les célébrations et les transports de Rome ont été pris d'assaut toute la semaine par des flots de pèlerins venus assister aux concerts, conférences et prières.

Vendredi, le célèbre Circus Maximus, l'hippodrome où se déroulaient les courses de chars dans la Rome antique au pied du mont Palatin, s'est même mué en vaste confessionnal à ciel ouvert : un millier de prêtres y ont entendu des dizaines de milliers de jeunes en dix langues différentes, sous des tentes blanches.

Le Vatican a par ailleurs indiqué que le pape avait rencontré et prié samedi avec les compagnons de voyage d'une pèlerine égyptienne de 18 ans, décédée vendredi soir d'une crise cardiaque selon la radio-télévision publique italienne (Rai), alors qu'elle rentrait en bus à son hébergement après un événement à Rome.