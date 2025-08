Elon Musk : Tesla va verser 29 milliards de dollars d'actions à son patron

L’entreprise Tesla a indiqué ce lundi 4 août avoir autorisé son fondateur, Elon Musk à racheter à bas prix 96 millions d'actions Tesla, ce qui lui permet une plus-value de 29 milliards de dollars.

Une rémunération qui fait grand bruit. Le constructeur automobile américain Tesla a accordé à son patron et fondateur Elon Musk 96 millions d'actions Tesla, d’une valeur d’environ 29 milliards de dollars, soit un peu plus de 25 milliards d’euros.

En effet, selon un document déposé auprès du régulateur boursier américain par Tesla ce lundi 4 août, Elon Musk a obtenu l'autorisation de racheter ces 96 millions d'actions Tesla au prix de 23,34 dollars, c'est-à-dire leur prix d'exercice au moment de l'adoption du plan de rémunération du patron de Tesla en 2018.

Un coût de rachat largement inférieur à la valorisation boursière actuelle des actions. En effet, lors de la clôture de la Bourse de New York vendredi 1er août, l’action Tesla a terminé à 302,6 dollars (environ 260 euros). Cette forte différence permet une rémunération «intérimaire» d’Elon Musk de 29 milliards de dollars (25 milliards d’euros).

La rémunération d'Elon Musk fait l'objet d'une bataille judiciaire depuis des années. Un plan, validé en 2018 en assemblée extraordinaire par Tesla, prévoyait de remettre à Elon Musk des actions Tesla en fonction de l'atteinte de plusieurs objectifs sur dix ans. Il était estimé lors de son adoption à quelque 56 milliards de dollars.

En janvier 2024, une juge du Delaware qui avait été saisie par un actionnaire avait annulé ce plan de rémunération. La magistrate avait alors estimé que les actionnaires de Tesla avaient reçu des informations «erronées» et «trompeuses» au sujet du conseil d'administration et du comité de rémunération, en amont de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan a été approuvé.

Toutefois, mi-juin 2024, le plan de rémunération d’Elon Musk a été validé une seconde fois par les actionnaires de Tesla avant d’être à nouveau rejeté par la justice du Delaware en décembre de la même année.

L’entreprise a fait appel de la décision et a mis en place un comité spécial chargé d'étudier la question. C’est ce comité spécial qui a pris la décision d’octroyer à Elon Musk l’autorisation de rachat des 96 millions d’actions.

«Le comité spécial et le conseil d'administration ont délibéré avec soin sur la décision d'octroyer cette récompense intérimaire dans un contexte marqué par la guerre des talents en intelligence artificielle, de plus en plus intense, et par la position critique de Tesla à un point d'inflexion crucial», a fait valoir Tesla sur le réseau d’Elon Musk, X, ce lundi.

