Etats-Unis : un homme se fait exclure d’un stade de football à cause de sa casquette en soutien à Donald Trump

Une vidéo montrant l'expulsion d'un supporter portant une casquette Make America Great Again, en référence à Donald Trump, des tribunes lors d'un match de football de St. Louis City (États-Unis) est devenue virale sur les réseaux sociaux ce week-end.

Michael Weitzel, supporter inconditionnel de l'équipe de football de Saint-Louis, a été expulsé de l'Energizer Park, stade situé dans le Missouri (États-Unis), en raison de sa casquette rouge avec le slogan emblématique de campagne du président Donald Trump, «Make America Great Again».

Dans le clip, plusieurs agents de sécurité l'ont abordé dans les gradins, lui demandant de quitter les lieux en raison de l'interdiction d'affichage politique dans le stade.

«Je suis expulsé des lieux à cause de Donald Trump, parce qu'on ne peut pas porter de casquettes à son effigie en public. Maintenant, je suis expulsé des lieux. Trump n'est pas le bienvenu au club de Saint-Louis City SC. Trump n'est pas le bienvenu ici», a-t-il déclaré, dans une vidéo devenue virale.

A man got kicked out of a @stlCITYsc game last night for wearing a MAGA hat. Security said they don’t allow political paraphernalia. Man then asked security what’s up with the constant pride flags and trans banners at the games. They didn’t like that either. pic.twitter.com/t0ZZ8b1QxF

— Gregg Keller (@RGreggKeller) August 2, 2025