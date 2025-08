Otages israéliens à Gaza : le conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mardi après les vidéos inquiétantes du Hamas

Le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir ce mardi une réunion d'urgence sur la question des otages à Gaza, alors que l'indignation grandit quant à leur sort dans l'enclave ravagée par la guerre et menacée par la famine.

«Une réunion d'urgence sur la situation désastreuse des otages à Gaza». Danny Danon, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, a annoncé dimanche dernier une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur les réseaux sociaux, quelques jours après la publication de vidéos montrant deux otages israéliens très affaiblis.

Following my appeal to the President of the UN Security Council, the Council will convene this coming Tuesday for a special emergency session on the dire situation of the hostages in Gaza.

The disturbing images speak for themselves. While a global campaign is being waged against…

— Danny Danon (@dannydanon) August 3, 2025