Un foyer de légionellose fait deux morts et 58 malades à New York, les autorités en alerte

Un foyer de légionellose s'est déclaré dans le quartier de Harlem à New York. Deux personnes sont décédées et 58 cas ont été identifiés depuis le 25 juillet.

A New York, les autorités sanitaires sont en alerte. Un foyer de légionellose a été détecté dans le quartier de Harlem, avec au moins 58 cas identifiés depuis le 25 juillet et deux personnes décédées. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine des contaminations.

D'après le New York Times, les soupçons se portent en premier lieu sur les tours de refroidissement du centre de Harlem, qui aident à réguler la température des bâtiments. La légionellose est en effet causée par les bactéries Legionella qui, selon l'Institut Pasteur, ont une «affinité pour les systèmes modernes d'alimentation en eau» comme les réseaux d'eau chaude sanitaire, les bains à jet ou à remous, les systèmes d'air conditionné et, bien sûr, les tours de refroidissement.

La bactérie se propage ainsi souvent par la vapeur d'eau et est inhalée par les malades. Ces derniers développent une infection grave des poumons, potentiellement mortelle, mais qui ne peut pas être transmise d'une personne à l'autre.

Update on the Central Harlem Legionnaires' disease cluster: 58 people have been diagnosed with Legionnaires’ disease since July 25, and two people have died.



If you live or work in this area and have flu-like symptoms, seek immediate medical attention: https://t.co/BqvoBpqXPWpic.twitter.com/CzR3Y3EBWT — nychealthy (@nycHealthy) August 5, 2025

Les premiers symptômes sont en général similaires à ceux d'un état grippal, avec de la fièvre, des douleurs musculaires et une toux sèche, qui peuvent s'accompagner de douleurs abdominales voire de troubles neurologiques, comme une forme de confusion.

Il n'existe pas de vaccin contre la légionellose mais certains antibiotiques peuvent être efficaces, s'ils sont administrés assez tôt. En l'absence de traitement, «la maladie s'aggrave généralement au cours de la première semaine» et du sang peut apparaître à la suite de la toux. L'infection pulmonaire peut alors évoluer «en une insuffisance respiratoire irréversible et provoquer une insuffisance rénale aigüe», souvent fatale.

Les services de santé de New York ont indiqué aux habitants qu'il était possible de continuer à boire de l'eau, se baigner, prendre des douches, cuisiner et même utiliser la climatisation.

Certains publics à risque

Selon le Dr. Celia Quinn, commissaire adjointe de la division des maladies infectieuses du Département de la santé et de l'hygiène mentale de la ville, les habitants vivant ou travaillant à proximité de la zone touchée doivent toutefois immédiatement consulter un professionnel de santé s'ils développent des symptômes grippaux.

La plupart des personnes exposées à la bactérie ne tombent pas malades lorsqu'elles sont en bonne santé. Certains groupes sont toutefois plus à risque, notamment les 50 ans et plus, les fumeurs actuels et anciens, ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent de maladies chroniques telles que le cancer, les pathologies pulmonaires, le diabète ou l’insuffisance rénale ou hépatique.

Environ 6.000 cas de légionellose sont signalés chaque année aux États-Unis, mais les scientifiques pensent que la maladie est sous-diagnostiquée car elle peut être difficile à distinguer d'autres types de pneumonie ou de problèmes respiratoires.

Les cas ont tendance à apparaître en été car de plus en plus de bâtiments utilisent des systèmes de climatisation. Une augmentation de la prévalence de la maladie a été observée ces vingt dernières années, ce que certains chercheurs attribuent au vieillissement des réseaux d'eau et à leur entretien insuffisant, mais aussi à la hausse de la température de l'eau et à une meilleure sensibilisation à la maladie.