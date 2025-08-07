Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directGaza : le Hamas accuse Benjamin Netanyahou de «sacrifier» les otages israéliens pour ses propres «intérêts»

Benjamin Netanyahou s'est exprimé lors d'une interview ce jeudi. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Dans une interview donnée au média Fox News, Benjamin Netanyahou a annoncé ce jeudi qu'Israël avait «l'intention» de prendre le contrôle de l'intégralité de Gaza prochainement. Suivez notre direct.
Déclaration
Le Hamas accuse Benjamin Netanyahou de «sacrifier» les otages israéliens pour ses propres «intérêts»

Le Hamas a accusé jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netannyahu de "sacrifier" les otages israéliens dans la bande de Gaza au profit de ses "intérêts personnels" et "politiques", selon un communiqué du mouvement islamiste palestinien. 

"Les plans de Netanyahu pour intensifier" les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza "confirment sans l'ombre d'un doute son désir de se débarrasser des otages et de les sacrifier dans la poursuite de ses intérêts personnels et de son agenda idéologique extrémiste", affirme le Hamas, qui détient toujours 49 otages, dont 27 sont présumés mort, depuis son attaque sanglante le 7 octobre 2023 depuis Gaza en territoire israélien.

Déclaration
Israël «ne veut pas gouverner» Gaza, dit Benjamin Netanyahou dans une interview à Fox News

Benjamin Netanyahou a assuré, dans une interview diffusée jeudi sur la chaîne Fox News, qu'Israël ne voulait ni "gouverner", ni "garder" la bande de Gaza, où l'extension des opérations de l'armée semble acquise selon les médias israéliens, qui évoquent une possible conquête totale du territoire. 

"Nous ne voulons pas garder (Gaza). Nous voulons mettre en place un périmètre de sécurité, mais ne voulons pas la gouverner", a répondu le Premier ministre israélien à la question de savoir si son pays comptait prendre le contrôle de ce territoire palestinien dans son entier.

Déclaration
Benjamin Netanyahou : «Israël a l'intention de prendre le contrôle de l'intégralité de Gaza»
IsraëlPalestineGazaProche-OrientHamas

À suivre aussi

«D'après les sondages, 60% des Palestiniens mettent le Hamas en tête dans la bande de Gaza et en Cisjordanie», souligne cet analyste politique
Gaza : «Depuis le mois de mai, toutes les 48 heures, un soldat de Tsahal est tué», décrypte le géopolitologue Gérard Vespierre
En directGaza : après avoir tenu une réunion de sécurité, Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël doit vaincre «totalement» le Hamas

Ailleurs sur le web

Dernières actualités