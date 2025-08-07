Le Hamas a accusé jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netannyahu de "sacrifier" les otages israéliens dans la bande de Gaza au profit de ses "intérêts personnels" et "politiques", selon un communiqué du mouvement islamiste palestinien.
"Les plans de Netanyahu pour intensifier" les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza "confirment sans l'ombre d'un doute son désir de se débarrasser des otages et de les sacrifier dans la poursuite de ses intérêts personnels et de son agenda idéologique extrémiste", affirme le Hamas, qui détient toujours 49 otages, dont 27 sont présumés mort, depuis son attaque sanglante le 7 octobre 2023 depuis Gaza en territoire israélien.
Benjamin Netanyahou a assuré, dans une interview diffusée jeudi sur la chaîne Fox News, qu'Israël ne voulait ni "gouverner", ni "garder" la bande de Gaza, où l'extension des opérations de l'armée semble acquise selon les médias israéliens, qui évoquent une possible conquête totale du territoire.
"Nous ne voulons pas garder (Gaza). Nous voulons mettre en place un périmètre de sécurité, mais ne voulons pas la gouverner", a répondu le Premier ministre israélien à la question de savoir si son pays comptait prendre le contrôle de ce territoire palestinien dans son entier.
