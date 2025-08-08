Le lac Léman rebaptisé «lac de Genève» sur l’application «Plans» d’Apple

Depuis le début du mois d'août, le lac Léman est devenu le «Lac de Genève», sur l'application «Plans» des téléphones Apple. À l'origine de ce changement : une faille dans le système, permettant à ses utilisateurs de proposer des modifications sur les cartes.

Il a été mystérieusement rebaptisé. Depuis plusieurs jours, le lac Léman, situé entre la Haute-Savoie française et la Suisse, a subi une modification. Il est désormais nommé «Lac de Genève», sur l'application «Plans» des appareils issus de la marque Apple.

Coordonnés, des utilisateurs ont fait plier Apple : sur Plans, le Lac Léman devient le Lac de Genève.



Le pouvoir du signalement groupé 😅 pic.twitter.com/c5vqGYM1GY — Shen🇨🇭 (@ShenDigital) August 6, 2025

Selon ICI Pays de Savoie, ce changement n'est pas du fait de la marque américaine, mais plutôt de l'exploitation d'une faille de l'application, permettant à ses utilisateurs de proposer des modifications sur les cartes. Et lorsqu'un grand nombre de personnes effectue le changement de la même information, Apple effectue une mise à jour.

Alors, pour expliquer le cas précis du lac Léman, le site spécialisé dans les appareils Apple, Mac4ever, suspecte une mobilisation massive des Genevois, côté Suisse, pour faire modifier l'appellation du Léman.

C'est par ce même procédé que le boulevard Haussmann, à Paris, avait été renommé «Boulevard Ousmane», lors de la victoire du PSG en Ligue des champions, en référence à l’attaquant du club, Ousmane Dembélé, avant d'être rapidement rectifié par les services d'Apple.