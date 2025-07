«Plus de 10.000 euros de produits Apple en 2 jours» : une escroquerie aux points de fidélité de ce supermarché identifiée

Près de 10.000 euros de produits de la marque Apple ont été obtenus et revendus par deux individus en Suisse, à l'aide de points de fidélité obtenus illégalement en utilisant les comptes de nombreux clients.

Une escroquerie bien rodée. En Suisse, deux individus ont été arrêtés et condamnés pour «escroquerie» après avoir utilisé des milliers de points de fidélité de la chaîne de grande distribution Coop.

Mais ces points de fidélité n’ont pas été utilisés pour faire leurs courses : ils ont contribué à l’achat de produits Apple, qui ont ensuite été revendus en France et en Italie. Comme l’indiquent nos confrères de la Liberté, près de 10.000 francs suisses (un peu plus de 10.700 euros) de produits de la marque à la pomme ont ainsi été obtenus par les deux malfrats, âgés de 28 et 21 ans.

Pour obtenir tous ces points, les individus ont eu accès aux comptes de fidélité Coop grâce à des listes dénichées sur des forums de discussion. Une escroquerie qui aurait pu durer longtemps mais qui a été arrêtée par la vigilance d’une cliente.

En effet, cette dernière a constaté que ses points, disparus de son compte, avaient permis d’acheter une Apple Watch de près de 400 euros. Un acte malicieux qui l’a poussée à porter plainte et, sans le savoir, mettre fin à cette escroquerie grâce aux enquêtes de la police.