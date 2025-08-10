La mise en oeuvre du plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza risque de déclencher "une nouvelle calamité" qui aurait des résonances "dans toute la région", a mis en garde dimanche un haut responsable de l'ONU.

La décision du gouvernement israélien représente un risque de "nouvel épisode tragique de ce conflit, avec des conséquences potentielles au-delà d'Israël et du territoire palestinien occupé", a déclaré Miroslav Jenca, sous-secrétaire général de l'ONU, en ouverture d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée à ce conflit.