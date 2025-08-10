Italie : les touristes interdits de visite sur les flancs du Vésuve en feu

Un impressionnant incendie s'est déclaré vendredi dans le parc national du Vésuve (Italie). Alors que les pompiers luttent toujours ce dimanche pour circonscrire les flammes, tous les sentiers de randonnée menant au volcan ont été interdits aux touristes.

Un immense panache de fumée, une forêt encerclée par les flammes... Depuis vendredi, les pompiers napolitains luttent pour éteindre un important incendie qui s'est déclaré sur les flancs du Vésuve, dans le sud de l'Italie.

È come se stessimo guardando un'eruzione laterale in diretta, ma questa volta è causata dall'uomo e non dal vulcano. Adda passà a nuttata... #Vesuvio 💔 pic.twitter.com/T34pxfKpOX — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) August 8, 2025

Face à cette situation critique qui dure depuis trois jours désormais, une centaine de soldats du feu de la protection civile, venus de plusieurs régions italiennes, travaillent sans relâche pour limiter la propagation des flammes.

«Afin de combattre les flammes et d'assurer la plus grande couverture aérienne possible pour les activités d'extinction, six Canadairs de la flotte aérienne nationale de lutte contre les incendies, provenant de différentes régions et à l'œuvre dès les premières lueurs de l'aube, opèrent sur le vaste incendie. En plus de la flotte nationale, des moyens aériens de la flotte régionale interviennent également sur l'incendie», a écrit le service de protection civile dans un communiqué publié samedi.

Les touristes interdits sur les flancs du Vésuve

«Nous sommes profondément préoccupés par la situation», a déclaré le responsable du parc national, Raffaele De Luca. Les flammes, attisées par le vent et les fortes températures, se sont rapidement propagées jusqu’à la crête, a ajouté le directeur du parc national, précisant qu'il est «en contact permanent avec les autorités compétentes et suit l’évolution minute par minute».

Pour l'heure, si l'origine de l'incendie du célèbre volcan italien reste inconnue, la direction du parc ne souhaite prendre aucun risque : «Pour des raisons de sécurité et afin de faciliter les opérations de lutte contre l'incendie et de nettoyage dans les zones touchées, toutes les activités sur le réseau de sentiers du parc national du Vésuve sont suspendues jusqu'à nouvel ordre», peut-on lire.

La situation d'urgence ne se limite pas au seul Vésuve. La protection civile régionale a dû intervenir simultanément sur deux autres incendies : l'un à Mercato San Severino, dans la province de Salerne, et l'autre à Frasso Telesino, dans la province de Bénévent. Pour la seule journée de vendredi, plus de 50 incendies ont été enregistrés en Campanie. Pire, depuis mi-juin, plus de 1.000 incendies de forêt ont déjà été recensés dans cette région, brûlant 2.568 hectares de végétation.