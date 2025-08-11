Antisémitisme : les chiffres en nette hausse au niveau international

Dans le monde, on compte une augmentation des actes antisémites de 340%, entre 2022 et 2024. Un fléau qui touche aussi bien l'Amérique du Nord que l'Europe.

Une tendance mondiale alarmante. Comme le dénombre l'agence juive et organisation sioniste mondiale, une recrudescence majeure des actes antisémites sur l'ensemble de la planète est à déplorer, depuis 2022.

Au Canada, où une vidéo d'un père de famille juif a été pris à partie dans la rue devant ses propres enfants, la situation est particulièrement sensible : les actes antisémites ont bondi de 562% entre 2022 et 2024, toujours selon l'agence juive et organisation sioniste mondiale.

Aux Etats-Unis, un appel à la violence voire au massacre des juifs a beaucoup fait parler. Vendredi 8 août, une ex-collaboratrice d'une représentante américaine au Congrès a été arrêtée pour avoir écrit, sur les réseaux sociaux : «Si quelqu'un cherche une école publique à attaquer pour n'importe quelle raison... Les amateurs d'Israël qui conduisent des Lexus étudient tous ici», accompagnant son texte d'une carte, où l'on peut voir l'emplacement de la Leon M. Goldstein High School (New-York, Brooklyn).

Les chiffres mondiaux en hausse drastique

Selon eux, dans le monde, en 2024, les actes antisémites recensés ont augmenté de 340% par rapport à 2022 et ont doublé par rapport à 2023.

«Cela rappelle l'antisémitisme dans certaines régions d'Ukraine ou dans certaines régions de Russie jadis, où l'on lançait des pierres sur les juifs et on leur crachait dessus», déplore l'avocat et écrivain Arno Klarsfeld.

Il reprend : «Les pouvoirs publics doivent vraiment commencer à réagir».