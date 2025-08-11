Guerre en Ukraine : Donald Trump se dit «contrarié» par le refus de Volodymyr Zelensky de céder du territoire à la Russie

Donald Trump s'est dit «contrarié» par le refus de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, de céder des territoires à la Russie, à quelques jours de sa rencontre avec Vladimir Poutine.

Une affaire diplomatique devenue tripartite ? Donald Trump a annoncé être «contrarié» par le refus de Volodymyr Zelensky de céder des territoires à la Russie, à l'occasion d'une conférence de presse organisée ce lundi.

Alors qu'il doit recevoir et échanger avec Vladimir Poutine, vendredi 15 août, à l'occasion d'un sommet, le président américain a confié sa déception quant à la position de Kiev, qui refuse de céder des concessions territoriales à Moscou pour mettre fin à la guerre.

«Il (Volodymyr Zelensky) a obtenu l'autorisation d'entrer en guerre et de tuer tout le monde mais il a besoin d'une autorisation pour procéder à un échange de territoires ?», a demandé Donald Trump, expliquant qu'il «y aura des échanges de territoires».

Toujours à l'occasion de cette prise de parole médiatique, le 47e président des États-Unis a salué la venue de Vladimir Poutine sur le sol américain, dans quelques jours, jugeant l'acte «très respectueux».

«Je vais les mettre tous les deux dans une pièce»

Alors que les combats avaient repris il y a plus de trois ans et demi, en février 2022 entre la Russie et l'Ukraine, la position américaine sur le conflit a évolué, passant d'une position pro-ukrainienne assumée sous le mandat précédent, de Joe Biden, à une posture diplomatique d'intermédiaire.

«Au bout du compte je vais les mettre tous deux (ndlr : Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine) dans une pièce, j'y serai ou je n'y serai pas, et je pense que cela va se régler», a aussi dit Donald Trump, ce lundi.

Le président américain a fait savoir qu'il allait contacter son homologue ukrainien, au sortir de sa rencontre de vendredi avec Vladimir Poutine, indiquant que le contenu de celle-ci pourrait être déterminante.

«Peut-être que je dirai "Bonne chance, continuez à vous battre" Ou peut-être que je dirai "Nous pouvons trouver un accord"», a explicitement lancé Donald Trump face aux médias.