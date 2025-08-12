Guerre en Ukraine : l'aide militaire européenne supérieure à celle des Etats-Unis d'après le Kiel Institute

L’aide militaire européenne apportée à l’Ukraine a dépassé celle des Etats-Unis, selon un communiqué publié ce mardi par le Kiel Institute. Cet appui du Vieux Continent a été renforcé en mai et en juin dernier alors que celui apporté par Washington a été revu à la baisse sur la même période.

Un renforcement clair de la solidarité continentale. En s’appuyant sur la base de données de l'outil Ukraine Support Tracker, le Kiel Institute a confirmé dans un communiqué relayé mardi que l’aide militaire européenne dirigée à l’Ukraine était à présent supérieure à celle apportée par les Etats-Unis.

Europe has now surpassed the United States in the total value of military aid allocated through defence industry since the start of the war. #UkraineSupportTrackerhttps://t.co/mgAI2fNkGS — Kiel Institute (IfW Kiel) (@kielinstitute) August 12, 2025

Les Européens, Royaume-Uni compris, ont donné ou alloué à l'Ukraine 80,5 milliards d'euros au total d'aide militaire entre le début de la guerre et fin juin, contre 64,6 milliards pour les États-Unis. Selon l'institut, le cumul de l'aide militaire européenne avait dépassé les Etats-Unis au printemps, pour la première fois depuis juin 2022.

Désormais, les contrats passés par les Européens à l'industrie dépassent les commandes des États-Unis, «marquant un net basculement du recours aux arsenaux vers la production industrielle», a analysé Taro Nishikawa, le responsable du «Ukraine Support Tracker».

«Une importante part des armes fournies ne provient plus des stocks mais directement de l'industrie de défense», a ajouté le Kiel Institute.

En mai et juin, l'Europe a alloué 10,5 milliards d'euros d'aide militaire à l’Ukraine. Dans le détail, l'Allemagne a consacré un paquet d'aide de 5 milliards d'euros, suivie par la Norvège avec 1,5 milliard et la Belgique avec 1,2 milliard. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Danemark ont chacun alloué entre 500 et 600 millions d'euros.

L’élection de Donald Trump a inversé la tendance

Au moins 4,6 milliards d'euros de l'aide militaire européenne, soit 44% du total de mai et juin, ont pris la forme de contrats d'approvisionnement passés principalement avec des entreprises de défense basées en Europe, notamment en Ukraine, selon le Kiel Institute.

Dans le même temps, Washington a approuvé d'importantes exportations d'armes vers l'Ukraine en mai, mais pas sous forme d'aide militaire au sens du Kiel Institute puisqu'il s'agit d'achats que Kiev doit financer elle-même.

Les Etats-Unis étaient les principaux pourvoyeurs d'aide à l'Ukraine avant le retour à la Maison Blanche, le 20 janvier, de Donald Trump, qui a rompu avec la stratégie de soutien de Joe Biden.

«Je pense que (...) nous en avons fini avec le financement de cette guerre en Ukraine. Si les Européens veulent prendre le relais et acheter les armes aux fabricants américains, nous n'y voyons pas d'inconvénient», a affirmé le vice-président américain JD Vance dans une interview diffusée dimanche Fox News.

Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont prévu de se retrouver en Alaska vendredi pour évoquer, selon le président américain, un possible accord prévoyant «des échanges de territoires» visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.