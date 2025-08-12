Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky estime que la venue de Vladimir Poutine en Alaska est une «victoire» pour le Kremlin

À l'approche de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, Volodymyr Zelensky a pris la parole ce mardi 12 août, partageant ses craintes à ce sujet et qualifiant cette réunion de «victoire» pour le Kremlin.

À priori exclu du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump, prévu vendredi en Alaska, Volodymyr Zelensky ne cache pas ses craintes à l'approche de cette réunion. Le président ukrainien, qui redoute un accord aux dépens de Kiev, a estimé ce mardi 12 août que cette entrevue était déjà «une victoire» pour le Kremlin.

«Premièrement, il (Vladimir Poutine, ndlr) aura une rencontre sur le territoire américain, ce qui est, je pense, pour lui une victoire personnelle», a déclaré Volodymyr Zelensky à la presse, avant d'ajouter que ce sommet permet au président russe de sortir de son «isolement», tout en retardant de possibles sanctions américaines contre Moscou.

Le récit de guerre manipulé ?

L'Ukraine craint notamment d'être forcée à céder à la Russie des portions de son territoire, ce à quoi elle se refuse. Ce mardi, Volodymyr Zelensky a d'ailleurs à nouveau exclu tout retrait des forces ukrainiennes dans le Donbass pour mettre fin à la guerre.

Cette région, qui comprend les régions de Donetsk et Lougansk, servirait de tremplin au Kremlin pour une «offensive future» contre l'Ukraine si elle tombait aujourd'hui sous le contrôle de Moscou, a assuré le président ukrainien.

Il a également accusé la Russie de manipuler le «récit» du conflit avant la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Selon lui, des «groupes» de soldats russe ont avancé d'environ 10 kilomètres dans certains secteurs du front dans l'est de l'Ukraine afin de laisser penser que «la Russie avance et l'Ukraine perd».

Mais ces groupes «n'ont pas d'équipements (lourds), seulement leurs armes dans les mains. Certains ont été détruits, d'autres faits prisonniers. Nous trouverons les autres et les détruirons prochainement», a garanti Volodymyr Zelensky. Il a par ailleurs affirmé que Moscou préparait de «nouvelles opérations offensives» dans trois secteurs sur le front, «Zaporijjia, Pokrovsk et Novopavlivka», ce qui montre selon lui que la Russie ne prépare pas la paix.