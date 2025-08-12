Pérou : au moins 13 morts dans deux accidents d'autocar

Deux accidents de bus meurtriers ont eu lieu au Pérou, ce lundi 11 août. Au total, 13 morts et une soixantaine de blessés sont à déplorer.

Un pays aux routes particulièrement dangereuses. Dans la Cordillère des Andes péruvienne, deux nouveaux accidents de la route majeurs sont intervenus hier. Ils ont causé la mort d'au moins 13 personnes et de 60 blessés.

Le pire accident a eu lieu dans la région de Puno, proche du lac Titicaca, située sur une plaine à 3.800 mètres d'altitude. Un autocar de tourisme est tombé dans un fossé, provoquant la mort de 12 personnes et faisant également 38 blessés, selon le Réseau de Santé de la ville Sandia.

Le bus empruntait une route particulièrement dangereuse, entre Sandia et San Antonio de Putina, où il circulait entre le vide d'un côté et la rivière Inambari de l'autre, a expliqué la radio locale RPP.

Le même jour, un deuxième accident mortel

Les autorités n'ont pas tardé à arriver sur les lieux mais leur travail a été rendu compliqué par la pénombre. Policiers et pompiers ont réussi à localiser plusieurs corps au sein du bus et dans les alentours. « Il y a environ dix corps, six retrouvés à l'intérieur du bus et quatre que nous avons pu récupérer», a quant à lui confié le procureur à RPP.

Al menos 10 muertos dejó un accidente de autobús en la sierra sur de Perú #11Agohttps://t.co/Omc2I20chl via @diarioquepasa — Diario Qué Pasa (@DiarioQuePasa) August 11, 2025

Pour les survivants, ils ont été transférés à l'hôpital de Cuzco, grande ville la plus proche. « Les blessés présentent de multiples contusions, des blessures à la tête et au visage, ainsi que des fractures de l'humérus, de la clavicule et du coude», a indiqué l'autorité sanitaire nationale.

Le relief du pays à l'origine de terribles accidents

A Cuzco, le même jour, un autre accident a fait trois morts. Une nouvelle fois, un bus a dévié de sa trajectoire et s'est écrasé sur une colline, plus bas, comme l'a rapporté la police. Le véhicule de la compagnie de tourisme Crespo Tours se dirigeait vers Puerto Maldonado, depuis Cuzco.