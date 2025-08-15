Procès de Jair Bolsonaro au Brésil : la Cour suprême débattra de son jugement dès le 2 septembre

Dans un communiqué publié ce vendredi, la Cour suprême du Brésil a annoncé que les débats concernant le jugement de Jair Bolsonaro, poursuivi pour tentative présumée de coup d'Etat à l'issue de l'élection présidentielle de 2022 remportée par Luiz Inacio Lula da Silva, commenceront le 2 septembre.

Une décision attendue. Le jugement de Jair Bolsonaro, ancien président d’extrême droite du Brésil (2019-2022), sera débattu à partir du 2 septembre prochain, a annoncé la Cour suprême brésilienne.

Selon un communiqué de la Cour suprême, publié ce vendredi 15 août, le jugement sera étudié lors de «sessions extraordinaires les 2, 3, 9, 10 et 12 septembre».

Jair Bolsonaro, 70 ans, est accusé, avec sept autres de ses collaborateurs, d'avoir tenté d'assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» lors de l’élection présidentielle brésilienne au cours de laquelle il a perdu face au président Lula (gauche), en 2022.

Le 8 janvier 2023, soit une semaine après l'investiture de Lula, des milliers de sympathisants «bolsonaristes» avaient pris d'assaut les sièges des institutions à Brasilia, dénonçant notamment une fraude électorale et appelant à une intervention militaire.

Les avocats de l'ex-président plaident l'absence de preuves

L’ancien président a clamé son innocence en juin dernier devant la Cour, s'affirmant «persécuté» et expliquant qu’«un coup d'Etat, c'est une chose abominable».

Sa défense a ainsi demandé un acquittement, l'estimant «innocent de toutes les accusations» formulées à son encontre et soutenant également que «l'absence totale de preuves» avait été «démontrée».

Jair Bolsonaro encourt 40 ans d’emprisonnement.