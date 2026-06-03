Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe C avec le Brésil, l’Ecosse, Haïti et le Maroc

Le groupe C de la Coupe du monde 2026 est composé du Brésil, qui est en quête d’un 6e titre de champion du monde, de l’Ecosse, d’Haïti et du Maroc.
Brésil 🇧🇷
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Allison
|Liverpool (Angleterre)
|Gardien
|Ederson
|Fenerbahce (Turquie)
|Gardien
|Weverton
|Gremio (Brésil)
|Défenseur
|Alex Sandro
|Flamengo (Brésil)
|Défenseur
|Bremer
|Juventus (Italie)
|Défenseur
|Danilo
|Flamengo (Brésil)
|Défenseur
|Douglas Santos
|Zénith Saint-Pétersbourg (Russie)
|Défenseur
|Gabriel
|Arsenal (Angleterre)
|Défenseur
|Marquinhos
|PSG (France)
|Défenseur
|Léo Pereira
|Flamengo (Brésil)
|Défenseur
|Ibanez
|Al-Ahli (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Wesley França
|AS Roma (Italie)
|Milieu
|Casemiro
|Manchester United (Angleterre)
|Milieu
|Bruno Guimaraes
|Newcastle (Angleterre)
|Milieu
|Fabinho
|Al-Ittihad (Arabie saoudite)
|Milieu
|Danilo
|Botafogo (Brésil)
|Milieu
|Lucas Paqueta
|Flamengo (Brésil)
|Attaquant
|Vinicius Junior
|Real Madrid (Espagne)
|Attaquant
|Neymar
|Santos (Brésil)
|Attaquant
|Endrick
|Lyon (France)
|Attaquant
|Raphinha
|Barcelone (Espagne)
|Attaquant
|Matheus Cunha
|Manchester United (Angleterre)
|Attaquant
|Luiz Henrique
|Zénith Saint-Pétersbourg (Russie)
|Attaquant
|Gabriel Martinelli
|Arsenal (Angleterre)
|Attaquant
|Igor Thiago
|Brentford (Angleterre)
|Attaquant
|Rayan
|Bournemouth (Angleterre)
Ecosse
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Craig Gordon
|Hearts (Ecosse)
|Gardien
|Angus Gunn
|Nottingham Forest (Angleterre)
|Gardien
|Liam Kelly
|Glasgow Rangers (Ecosse)
|Défenseur
|Grant Hanley
|Hibernian (Ecosse)
|Défenseur
|Jack Hendry
|Al-Ettifaq (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Aaron Hickey
|Brentford (Angleterre)
|Défenseur
|Dom Hyam
|Wrexham (Angleterre)
|Défenseur
|Scott McKenna
|Dinamo Zagreb (Croatie)
|Défenseur
|Nathan Patterson
|Everton (Angleterre)
|Défenseur
|Anthony Ralston
|Celtic Glasgow (Ecosse)
|Défenseur
|Andy Robertson
|Liverpool (Angleterre)
|Défenseur
|John Souttar
|Glasgow Rangers (Ecosse)
|Défenseur
|Kieran Tierney
|Celtic Glasgow (Ecosse)
|Milieu
|Ryan Christie
|Bournemouth (Angleterre)
|Milieu
|Findlay Curtis
|Kilmarnock (Ecosse)
|Milieu
|Lewis Ferguson
|Bologne (Italie)
|Milieu
|Ben Gannon-Doak
|Bournemouth (Angleterre)
|Milieu
|Billy Gilmour
|Naples (Italie)
|Milieu
|John McGinn
|Aston Villa (Angleterre)
|Milieu
|Kenny McLean
|Norwich (Angleterre)
|Milieu
|Scott McTominay
|Naples (Italie)
|Attaquant
|Che Adams
|Torino (Italie)
|Attaquant
|Lyndon Dykes
|Charlton (Angleterre)
|Attaquant
|George Hirst
|Ipswich (Angleterre)
|Attaquant
|Lawrence Shankland
|Hearts (Ecosse)
|Attaquant
|Ross Stewart
|Southampton (Angleterre)
Haïti 🇭🇹
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Josué Duverger
|Cosmos Koblenz (Allemagne)
|Gardien
|Alexandre Pierre
|Sochaux (France)
|Gardien
|Johnny Placide
|Bastia (France)
|Défenseur
|Ricardo Adé
|LDU Quito (Équateur)
|Défenseur
|Carlens Arcus
|Angers (France)
|Défenseur
|Hannes Delcroix
|FC Lugano (Suisse)
|Défenseur
|Jean-Kévin Duverne
|La Gantoise (Belgique)
|Défenseur
|Martin Expérience
|Nancy (France)
|Défenseur
|Duke Lacroix
|Colorado Springs (États-Unis)
|Défenseur
|Wilguens Paugain
|Zulte-Waregem (Belgique)
|Défenseur
|Keeto Thermoncy
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Milieu
|Jean-Ricner Bellegarde
|Wolverhampton (Angleterre)
|Milieu
|Danley Jean-Jacques
|Philadelphia Union (États-Unis)
|Milieu
|Leverton Pierre
|Vizela (Portugal)
|Milieu
|Woodensky Pierre
|Real Hope (Haïti)
|Milieu
|Carl Fred Sainté
|El Paso Locomotive (États-Unis)
|Milieu
|Dominique Simon
|Presov (Slovaquie)
|Attaquant
|Josué Casimir
|Auxerre (France)
|Attaquant
|Derrick Etienne
|Toronto FC (Canada)
|Attaquant
|Yassin Fortune
|Vizela (Portugal)
|Attaquant
|Wilson Isidor
|Sunderland (Angleterre)
|Attaquant
|Lenny Joseph
|Ferencvaros (Hongrie)
|Attaquant
|Deedson Louicius
|FC Dallas (États-Unis)
|Attaquant
|Duckens Nazon
|Etseghlal (Iran)
|Attaquant
|Frantzdy Pierrot
|Rizespor (Turquie)
|Attaquant
|Ruben Providence
|Almere City (Pays-Bas)
Maroc 🇲🇦
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Yassine Bounou
|Al-Hilal FC (Arabie saoudite)
|Gardien
|Munir El Kajoui
|RS Berkane (Maroc)
|Gardien
|Ahmed Reda Tagnaouti
|AS FAR Rabat (Maroc)
|Défenseur
|Noussair Mazraoui
|Manchester United (Angleterre)
|Défenseur
|Anas Salah-Eddine
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Défenseur
|Youssef Bellammari
|Al Ahly SC (Egypte)
|Défenseur
|Achraf Hakimi
|PSG (France)
|Défenseur
|Zakaria El Ouahdi
|KRC Genk (Belgique)
|Défenseur
|Nayef Aguerd
|Olympique de Marseille (France)
|Défenseur
|Chadi Riad
|Crystal Palace FC (Angleterre)
|Défenseur
|Redouane Halhal
|KV Malines (Belgique)
|Défenseur
|Issa Diop
|Fulham FC (Angleterre)
|Milieu
|Samir El Mourabet
|RC Strasbourg (France)
|Milieu
|Ayoub Bouaddi
|LOSC Lille (France)
|Milieu
|Neil El Aynaoui
|AS Rome (Italie)
|Milieu
|Sofyan Amrabat
|Betis Séville (Espagne)
|Milieu
|Azzedine Ounahi
|Girona FC (Espagne)
|Milieu
|Bilal El Khannouss
|VfB Stuttgart (Allemagne)
|Milieu
|Ismaël Saibari
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Attaquant
|Abdesamad Ezzalzouli
|Real Betis (Espagne)
|Attaquant
|Chemsdine Talbi
|Sunderland AFC (Angleterre)
|Attaquant
|Soufiane Rahimi
|Al-Ain FC (Emirats Arabes Unis)
|Attaquant
|Ayoub El Kaabi
|Olympiakos FC (Grèce)
|Attaquant
|Brahim Diaz
|Real Madrid (Espagne)
|Attaquant
|Yassine Gessim
|RC Strasbourg (France)
|Attaquant
|Ayoube Amaimouni-Echghouyab
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Réserviste
|El Mehdi Al Harrar
|Raja Casablanca (Maroc)
|Réserviste
|Amine Sbai
|Angers SCO (France)
|Réserviste
|Marwane Saadane
|Al-Fateh SC (Arabie saoudite)