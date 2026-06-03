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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe C avec le Brésil, l’Ecosse, Haïti et le Maroc

Le Brésil sera en quête d'un 6e titre de champion du monde. Le Brésil sera en quête d'un 6e titre de champion du monde. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe C de la Coupe du monde 2026 est composé du Brésil, qui est en quête d’un 6e titre de champion du monde, de l’Ecosse, d’Haïti et du Maroc.

Brésil 🇧🇷

PosteJoueurClub
GardienAllisonLiverpool (Angleterre)
GardienEdersonFenerbahce (Turquie)
GardienWevertonGremio (Brésil)
DéfenseurAlex SandroFlamengo (Brésil)
DéfenseurBremerJuventus (Italie)
DéfenseurDaniloFlamengo (Brésil)
DéfenseurDouglas SantosZénith Saint-Pétersbourg (Russie)
DéfenseurGabrielArsenal (Angleterre)
DéfenseurMarquinhosPSG (France)
DéfenseurLéo PereiraFlamengo (Brésil)
DéfenseurIbanezAl-Ahli (Arabie saoudite)
DéfenseurWesley FrançaAS Roma (Italie)
MilieuCasemiroManchester United (Angleterre)
MilieuBruno GuimaraesNewcastle (Angleterre)
MilieuFabinhoAl-Ittihad (Arabie saoudite)
MilieuDaniloBotafogo (Brésil)
MilieuLucas PaquetaFlamengo (Brésil)
AttaquantVinicius JuniorReal Madrid (Espagne)
AttaquantNeymarSantos (Brésil)
AttaquantEndrickLyon (France)
AttaquantRaphinhaBarcelone (Espagne)
AttaquantMatheus CunhaManchester United (Angleterre)
AttaquantLuiz HenriqueZénith Saint-Pétersbourg (Russie)
AttaquantGabriel MartinelliArsenal (Angleterre)
AttaquantIgor ThiagoBrentford (Angleterre)
AttaquantRayanBournemouth (Angleterre)

Ecosse

PosteJoueurClub
GardienCraig GordonHearts (Ecosse)
GardienAngus GunnNottingham Forest (Angleterre)
GardienLiam KellyGlasgow Rangers (Ecosse)
DéfenseurGrant HanleyHibernian (Ecosse)
DéfenseurJack HendryAl-Ettifaq (Arabie saoudite)
DéfenseurAaron HickeyBrentford (Angleterre)
DéfenseurDom HyamWrexham (Angleterre)
DéfenseurScott McKennaDinamo Zagreb (Croatie)
DéfenseurNathan PattersonEverton (Angleterre)
DéfenseurAnthony RalstonCeltic Glasgow (Ecosse)
DéfenseurAndy RobertsonLiverpool (Angleterre)
DéfenseurJohn SouttarGlasgow Rangers (Ecosse)
DéfenseurKieran TierneyCeltic Glasgow (Ecosse)
MilieuRyan ChristieBournemouth (Angleterre)
MilieuFindlay CurtisKilmarnock (Ecosse)
MilieuLewis FergusonBologne (Italie)
MilieuBen Gannon-DoakBournemouth (Angleterre)
MilieuBilly GilmourNaples (Italie)
MilieuJohn McGinnAston Villa (Angleterre)
MilieuKenny McLeanNorwich (Angleterre)
MilieuScott McTominayNaples (Italie)
AttaquantChe AdamsTorino (Italie)
AttaquantLyndon DykesCharlton (Angleterre)
AttaquantGeorge HirstIpswich (Angleterre)
AttaquantLawrence ShanklandHearts (Ecosse)
AttaquantRoss StewartSouthampton (Angleterre)

Haïti 🇭🇹

PosteJoueurClub
GardienJosué DuvergerCosmos Koblenz (Allemagne)
GardienAlexandre PierreSochaux (France)
GardienJohnny PlacideBastia (France)
DéfenseurRicardo AdéLDU Quito (Équateur)
DéfenseurCarlens ArcusAngers (France)
DéfenseurHannes DelcroixFC Lugano (Suisse)
DéfenseurJean-Kévin DuverneLa Gantoise (Belgique)
DéfenseurMartin ExpérienceNancy (France)
DéfenseurDuke LacroixColorado Springs (États-Unis)
DéfenseurWilguens PaugainZulte-Waregem (Belgique)
DéfenseurKeeto ThermoncyYoung Boys de Berne (Suisse)
MilieuJean-Ricner BellegardeWolverhampton (Angleterre)
MilieuDanley Jean-JacquesPhiladelphia Union (États-Unis)
MilieuLeverton PierreVizela (Portugal)
MilieuWoodensky PierreReal Hope (Haïti)
MilieuCarl Fred SaintéEl Paso Locomotive (États-Unis)
MilieuDominique SimonPresov (Slovaquie)
AttaquantJosué CasimirAuxerre (France)
AttaquantDerrick EtienneToronto FC (Canada)
AttaquantYassin FortuneVizela (Portugal)
AttaquantWilson IsidorSunderland (Angleterre)
AttaquantLenny JosephFerencvaros (Hongrie)
AttaquantDeedson LouiciusFC Dallas (États-Unis)
AttaquantDuckens NazonEtseghlal (Iran)
AttaquantFrantzdy PierrotRizespor (Turquie)
AttaquantRuben ProvidenceAlmere City (Pays-Bas)

Maroc 🇲🇦

PosteJoueurClub
GardienYassine BounouAl-Hilal FC (Arabie saoudite)
GardienMunir El KajouiRS Berkane (Maroc)
GardienAhmed Reda TagnaoutiAS FAR Rabat (Maroc)
DéfenseurNoussair MazraouiManchester United (Angleterre)
DéfenseurAnas Salah-EddinePSV Eindhoven (Pays-Bas)
DéfenseurYoussef BellammariAl Ahly SC (Egypte)
DéfenseurAchraf HakimiPSG (France)
DéfenseurZakaria El OuahdiKRC Genk (Belgique)
DéfenseurNayef AguerdOlympique de Marseille (France)
DéfenseurChadi RiadCrystal Palace FC (Angleterre)
DéfenseurRedouane HalhalKV Malines (Belgique)
DéfenseurIssa DiopFulham FC (Angleterre)
MilieuSamir El MourabetRC Strasbourg (France)
MilieuAyoub BouaddiLOSC Lille (France)
MilieuNeil El AynaouiAS Rome (Italie)
MilieuSofyan AmrabatBetis Séville (Espagne)
MilieuAzzedine OunahiGirona FC (Espagne)
MilieuBilal El KhannoussVfB Stuttgart (Allemagne)
MilieuIsmaël SaibariPSV Eindhoven (Pays-Bas)
AttaquantAbdesamad EzzalzouliReal Betis (Espagne)
AttaquantChemsdine TalbiSunderland AFC (Angleterre)
AttaquantSoufiane RahimiAl-Ain FC (Emirats Arabes Unis)
AttaquantAyoub El KaabiOlympiakos FC (Grèce)
AttaquantBrahim DiazReal Madrid (Espagne)
AttaquantYassine GessimRC Strasbourg (France)
AttaquantAyoube Amaimouni-EchghouyabEintracht Francfort (Allemagne)
RéservisteEl Mehdi Al HarrarRaja Casablanca (Maroc)
RéservisteAmine SbaiAngers SCO (France)
RéservisteMarwane SaadaneAl-Fateh SC (Arabie saoudite)
FootballCoupe du monde 2026BrésilEcosseHaïtiMaroc

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