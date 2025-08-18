Guerre en Ukraine : voici les territoires actuellement occupés par la Russie

Trois jours après le sommet en Alaska, Donald Trump va recevoir Volodymyr Zelensky, ce lundi, pour échanger sur le futur de la guerre en Ukraine, qui est actuellement occupée à hauteur de 20% par la Russie.

La Russie prête à des concessions ? En 2022, les Russes ont proclamé l’annexion de quatre régions mais ne les contrôlent pas en totalité. Actuellement, les forces armées occupent environ 20% du territoire ukrainien, à l’est du pays.

Après trois années de guerre, Moscou a pris la possession de la quasi-totalité de la région de Lougansk et une grande partie de celle de Donetsk, où sa progression s'est accélérée récemment.

Ce dimanche, l’émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a assuré qu'«une importante discussion sur Donetsk» était sur la table des négociations qui ont pour but de mettre fin au conflit.

Cette région constitue la priorité militaire du Kremlin, Lougansk et Donetsk se situant dans la région du Donbass, en partie annexée dès 2014.

© Institute for the study of war

Une source anonyme a indiqué que Vladimir Poutine souhaiterait voir l’Ukraine quitter ce territoire. En échange, il proposerait un gel du front dans les régions ukrainiennes de Kherson et Zaporijjia dans le sud-est.

Même si les principales villes des oblasts (région, ndlr) précédemment cités sont elles sous contrôle ukrainien, les régions sont tout de même occupées à hauteur de 70% par les forces russes.

Des concessions territoriales puis un accord de paix ?

Donald Trump a affirmé que Volodymyr Zelensky pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie «presque immédiatement», excluant toutefois que Kiev récupère la Crimée. Annexée par Moscou en 2014, elle est 100% sous le contrôle des Russes depuis.

Ce dimanche, l’émissaire spécial de Donald Trump a également déclaré que la Russie avait fait «des concessions» territoriales à propos de cinq régions ukrainiennes.

Si Donald Trump a montré ces derniers mois des signes de frustration à l'égard de Vladimir Poutine, il l'a accueilli chaleureusement lors de leur sommet en Alaska vendredi 15 août. Et il ne cache pas attendre de Kiev d'accepter ces concessions territoriales, jusqu'ici rejetées par le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky, entouré de dirigeants européens, va rencontrer Donald Trump ce lundi.