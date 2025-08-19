Venezuela : pourquoi Nicolas Maduro déploie-t-il 4,5 millions de miliciens dans son pays ?

Le président du Venezuela Nicolas Maduro a annoncé lundi le déploiement de 4,5 millions de miliciens dans le pays en réponse aux «menaces» américaines face au déploiement de forces militaires américaines dans les Caraïbes.

Face au risque de déploiement de forces américaines dans la région, le Venezuela entend durcir sa présence militaire. Ce mardi, le président Nicolas Maduro a annoncé l’activation d’un «plan spécial», prévoyant la mobilisation de 4,5 millions de miliciens.

Une mesure qui vise, selon le chef d’Etat, à «garantir la couverture de tout le territoire national».

La milice vénézuélienne fondée par l’ancien président Hugo Chavez dont Nicolas Maduro est le successeur, est composée d’environ 5 millions de personnes, civils ou réservistes, et est placée sous le commandement de l'armée. Celle-ci serait, selon Caracas, «préparées et armées».

Une tête mise à prix

La semaine dernière, Marco Rubio, le secrétaire d’État américain, a confirmé le déploiement de forces navales et aériennes américaines dans les Caraïbes pour une opération anti-drogue peu de temps après que l'administration a augmenté la récompense pour Nicolas Maduro, accusé de faire partie d'un cartel.

En effet, les Etats-Unis ont doublé à 50 millions de dollars la récompense pour la capture du président vénézuélien.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

En réponse au déploiement américain, Nicolas Maduro a dénoncé «des menaces extravagantes, rocambolesques et farfelues», appelant «la force paysanne», à «défendre le territoire, la souveraineté et la paix du Venezuela».

«Nous sommes également déployés dans tous les Caraïbes, qui nous appartiennent, dans notre mer, propriété, territoire vénézuélien», avait également rétorqué le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello.