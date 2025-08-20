Toute l’actu en direct 24h/24
Consommation : des crevettes potentiellement radioactives rappelées aux Etats-Unis

Selon la FDA, les crevettes déjà commercialisées dans les magasins de l'enseigne Walmart ne contenaient pas de Cesium 137. [Siddharth Cavale / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le

Des crevettes importées par une entreprise indonésienne et vendues à travers les Etats-Unis font l'objet d'un rappel en raison de leur possible radioactivité, ont annoncé mardi les autorités américaines.

Un rappel de produits massif et préoccupant. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a émis une alerte concernant de nombreux lots de crevettes surgelées commercialisés dans 13 Etats du pays par l'enseigne Walmart.

Cette décision est survenue après que du Césium 137, un radio-isotope connu pour être source de radioactivité et produit essentiellement par des essais ou des accidents nucléaires comme Tchernobyl et Fukushima, a été détecté par les autorités douanières «dans une cargaison de crevettes congelées» importée par la société nommée PT. Bahari Makmur Sejat.

Aucune contamination sur les crustacés déjà commercialisés

Le niveau de C137 mesuré était toutefois minime, a précisé la FDA sur son site, assurant que «le produit ne présenterait pas de danger grave pour les consommateurs». Quant aux lots de crevettes déjà présents dans les supermarchés américains, leur contamination n'a pour l'instant pas été confirmée, a-t-elle ajouté.

Néanmoins, ces produits semblent avoir été préparés ou conservés «dans des conditions insalubres» et l'exposition prolongée à de telles radiations, même minimes, est associée à «un risque accru de cancer», a rappelé la FDA.

Pour toutes ces raisons, les autorités américaines demandent à Walmart d'organiser une campagne de rappel et aux personnes en possession de lots de crevettes de ce fabricant de ne pas les consommer. 

Sur le même sujet Ecosse : une fuite radioactive en mer provenant d'une base militaire a été cachée par les autorités pendant des années Lire

Une enquête a également été ouverte par la FDA pour éclaircir les circonstances de cette contamination.

Etats-Unisconsommationradioactivitécontamination

