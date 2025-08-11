Ecosse : une fuite radioactive en mer provenant d'une base militaire a été cachée par les autorités pendant des années

D'importantes quantités d'eau radioactive provenant d'une base abritant des bombes nucléaires du Royaume-Uni ont été reversées dans la mer près de Coulport en Ecosse, a dévoilé The Guardian, qui a mis la main sur des documents officiels dissimulés par les autorités.

La vétusté des infrastructures à l'origine de cette défaillance ? Les médias britanniques Ferret et The Guardian ont récemment révélé que de l'eau radioactive issue d'une base militaire où sont stockées des bombes nucléaires du Royaume-Uni s'est écoulée dans la mer depuis plusieurs années.

D'après les éléments réunis, les écoulements auraient été causés par l'absence d'entretien des conduites, par la Royal Navy, entrainant donc des déversements dans le Loch Long, un lac marin qui borde la commune écossaise de Coulport, où se situe le dépôt d'armes.

Ce site stratégique pour l'armée britannique abriterait plusieurs sous-marins nucléaires mais aussi plusieurs ogives.

Toujours selon le Guardian, pas moins de 1.500 conduites d'eau défectueuses auraient causé des rejets néfastes dans les eaux marines.

Des rapports restés secrets

Aussi, d'après les projections de l'Agence écossaise de protection de l'environnement (Sepa), la moitié des composants de la base auraient dépassé leur durée de vie au moment des fuites.

Ces problématiques avaient été constatées et notées dans des rapports datants de 2022, que le ministère de la Défense, et le Sepa avaient gardés secrets.

Si l'année d'après, en 2023, une série de mesures avait été décidée pour contrecarrer ces problématiques, la mise en place avait été très lente.

Expert en armes nucléaires au sein de Basic, un groupe de réflexion sur la défense à Londres, David Cullen a de son côté dénoncé des pratiques «scandaleuses» des autorités quant à la dissimulation de ces fuites d'eau contaminées.

«Le ministère de la Défense a lancé il y a près de 10 ans un programme d'infrastructure de près de 2 milliards de livres sterling à Faslane et Coulport, et pourtant, il ne disposait apparemment pas d'un système de gestion des actifs approprié. Cette approche négligente est beaucoup trop courante dans le programme d'armes nucléaires et est une conséquence directe d'un manque de surveillance», a ajouté l'expert.