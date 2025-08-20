Toute l’actu en direct 24h/24
«Plusieurs voyageurs évacués» : armé d'un marteau, il met le feu à plusieurs comptoirs d'enregistrement (vidéo)

L'homme a mis le feu à plusieurs comptoirs avant d'être arrêté. [Capture d'écran X @BGatesIsaPyscho]
Un homme armé d'un marteau a été arrêté, ce mercredi 20 août, à l'aéroport de Milan Malpensa, en Italie. Il lui est également reproché d'avoir mis le feu à plusieurs comptoirs d'enregistrement.

Une scène violente et des voyageurs sous le choc. Ce mercredi 20 août, un individu armé d'un marteau a fait irruption dans l'aéroport de Milan Malpensa (Italie), où il a également mis le feu à plusieurs comptoirs d'enregistrement, comme on peut le voir sur plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Selon les médias locaux, les faits ont eu lieu en début de matinée, dans le Terminal 1 de l'aéroport. Après avoir mis feu à une poubelle, l'individu s'en est pris aux comptoirs avant d'être maîtrisé par les agents de sécurité et d'être arrêté.

La Stampa a indiqué, de son côté, que l'individu interpellé par le personnel aéroportuaire et les agents de la police aux frontières aériennes est un Malien de 27 ans.

Un aéroport partiellement fermé

Pour gérer la situation et faciliter l'intervention des pompiers, une partie de l'aéroport a été fermée, comme l'a indiqué l'Association des aéroports de Lombardie.

«La situation est rapidement revenue sous contrôle après l’arrestation du forcené qui a incendié et détruit plusieurs comptoirs d’enregistrement. En raison de la fermeture de certaines zones et de l’évacuation locale, des retards et des annulations possibles au départ de Malpensa», a indiqué l'organisation. Pour l'heure le mobile du suspect demeure inconnu.

