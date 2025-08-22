«Alcatraz des alligators» : une juge ordonne de démanteler la prison pour migrants, l'Etat de Floride fait appel

En Floride, une juge a interdit à l'administration Trump d'incarcérer de nouveaux migrants dans le centre de détention construit à la hâte au milieu des Everglades. Une décision immédiatement contestée par les autorités de l'Etat républicain.

L'«Alcatraz des alligators» dans le viseur de la justice. Kathleen Williams, une juge exerçant en Floride, a interdit à l'administration Trump d'envoyer en détention de nouveaux migrants dans le centre voulu par le président américain, tout en leur ordonnant de retirer sous 60 jours de nombreux équipements, conduisant, à terme, sa fermeture.

Suite à cette décision, les autorités de Floride ont immédiatement annoncé faire appel. Le centre de rétention avait été monté en juin à la hâte avec lits superposés, cages grillagées, et pavillons de toile blanche, le tout sur un aérodrome abandonné au milieu des marécages des Everglades.

La Maison Blanche et les autorités locales l'ont surnommé l'«Alcatraz des alligators», en référence à l'ancienne île-prison de la baie de San Francisco que Donald Trump souhaite par ailleurs rouvrir.

L'un des symboles d'anti-immigration de Donald Trump

Au total, ce sont 3.000 places qui étaient prévues en Floride, d'après la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Mais le centre, a suscité la colère des associations environnementales, les Everglades étant une zone protégée, et des défenseurs des droits humains, y qualifiant les conditions de détention inhumaines.

La magistrate réclame à l'administration Trump et à l'Etat de Floride, gouvernée par le républicain Ron DeSantis, de retirer sous 60 jours toutes les clôtures temporaires installées pour le centre, mais aussi les éclairages, les générateurs et les systèmes de traitement de déchets et d'eaux usées, équipements indispensables à son fonctionnement.

Plusieurs migrants détenus dans le centre ont témoigné des conditions de détention épouvantables. «Même un animal ne serait pas traité ainsi. C'est de la torture», avait ainsi raconté Luis Gonzales, joint par l'AFP au téléphone, disant partager une cellule rarement nettoyée avec une trentaine de personnes, dans des conditions caniculaires le jour et glaciales la nuit.