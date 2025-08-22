Corée du Nord : Kim Jong-un décore des soldats déployés sur le front ukrainien en soutien de la Russie

Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, a salué les soldats revenus d’Ukraine au cours d'une cérémonie tenue à Pyongyang. Il s'est également agenouillé devant les portraits de ceux morts au combat.

Des images très solennelles. Les médias d’État nord-coréens ont diffusé, ce vendredi, les images d’une cérémonie en l’honneur des soldats déployés en soutien à la Russie, dans la guerre en Ukraine. Celles-ci montrent Kim Jong-un, agenouillé devant les portraits de soldats morts au combat, déposant des médailles et des fleurs devant les photographies.

Selon les images des médias officiels nord-coréens, Kim Jong-un a longuement rendu hommage aux soldats tombés sur le front russo-ukrainiens. © KCNA via Reuters

Sur d’autres, le leader enlace des enfants endeuillés. Les médias ont aussi diffusé des images du dirigeant embrassant un soldat qui, lui-même visiblement bouleversé, cache son visage contre le torse de son chef.

Les images officielles montrant le leader nord-coréen ému sont extrêmement rares. © KCNA via Reuters

Lors de cette cérémonie tenue au siège du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang, Kim Jong-un a salué les soldats «héroïques» et «admirables», revenus après avoir enduré «les rafales de balles et les bombes».

Plusieurs centaines de morts au combat

Kim Jong-un a décerné, selon l’agence KCNA, le titre de «héros de la république populaire démocratique de Corée», le nom officiel de la Corée du Nord, aux commandants qui ont combattu dans des opérations à l’étranger et «accompli des exploits remarquables».

En avril, la Corée du Nord avait pour la première fois reconnu avoir envoyé des troupes en Russie, notamment pour aider Moscou à reprendre aux Ukrainiens les zones de la région de Koursk.

Selon les services de renseignement de la Corée du Sud et d’autres pays occidentaux, Kim Jong-un aurait envoyé en Russie plus de 10.000 soldats, ainsi que des obus d’artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée. Environ 600 soldats nord-coréens auraient été tués et des milliers blessés, d'après Séoul.