Corée du Nord : Kim Jong-un décore des soldats déployés sur le front ukrainien en soutien de la Russie

Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, a salué les soldats revenus d’Ukraine au cours d'une cérémonie tenue à Pyongyang. Il s'est également agenouillé devant les portraits de ceux morts au combat.
Des images très solennelles. Les médias d’État nord-coréens ont diffusé, ce vendredi, les images d’une cérémonie en l’honneur des soldats déployés en soutien à la Russie, dans la guerre en Ukraine. Celles-ci montrent Kim Jong-un, agenouillé devant les portraits de soldats morts au combat, déposant des médailles et des fleurs devant les photographies.
Sur d’autres, le leader enlace des enfants endeuillés. Les médias ont aussi diffusé des images du dirigeant embrassant un soldat qui, lui-même visiblement bouleversé, cache son visage contre le torse de son chef.
Lors de cette cérémonie tenue au siège du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang, Kim Jong-un a salué les soldats «héroïques» et «admirables», revenus après avoir enduré «les rafales de balles et les bombes».
Plusieurs centaines de morts au combat
Kim Jong-un a décerné, selon l’agence KCNA, le titre de «héros de la république populaire démocratique de Corée», le nom officiel de la Corée du Nord, aux commandants qui ont combattu dans des opérations à l’étranger et «accompli des exploits remarquables».
En avril, la Corée du Nord avait pour la première fois reconnu avoir envoyé des troupes en Russie, notamment pour aider Moscou à reprendre aux Ukrainiens les zones de la région de Koursk.
Selon les services de renseignement de la Corée du Sud et d’autres pays occidentaux, Kim Jong-un aurait envoyé en Russie plus de 10.000 soldats, ainsi que des obus d’artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée. Environ 600 soldats nord-coréens auraient été tués et des milliers blessés, d'après Séoul.