Etats-Unis : après Washington, l'administration Trump organise le déploiement de la Garde nationale à Chicago

Aux Etats-Unis, Donald Trump va déployer la Garde nationale à Chicago pour lutter contre la délinquance et l’immigration. Dès le mois de septembre, plusieurs milliers de membres de cette force militaire de réserve américaine auront pour mission de protéger la population et de freiner les entrées sur le territoire.

L'administration Trump planifie depuis des semaines le déploiement de troupes de la Garde nationale à Chicago, voulu par le président américain pour intensifier la répression contre la criminalité et l'immigration, selon des informations relayées par les médias américains. Le Pentagone élabore des plans qui pourraient mobiliser plusieurs milliers de membres de la Garde nationale dès septembre vers la troisième plus grande ville du pays, a rapporté le Washington Post, citant des responsables anonymes.

Le Pentagone a refusé de confirmer ces informations, un responsable déclarant : «Nous ne spéculerons pas sur d'autres opérations». «Le Département est une organisation de planification et travaille en continu avec d'autres agences partenaires sur des plans pour protéger les biens et le personnel fédéraux,» a ajouté le responsable.

Chicago, puis new York ?

Selon un autre responsable du Pentagone, Donald Trump a fait déployer dans la capitale fédérale Washington plus de 1.900 réservistes, qui devraient bientôt être armés. Le président américain avait affirmé vendredi que Chicago et New York, des grandes villes dirigées par des démocrates, étaient prêtes à recevoir un traitement similaire. «Nous allons rendre nos villes très, très sûres» a déclaré Donald Trump aux journalistes à la Maison Blanche. «Je pense que Chicago sera la prochaine, et ensuite nous aiderons New York.»

Le déploiement potentiel à Chicago suivrait un modèle similaire à l'opération controversée menée par l'administration Trump en juin dernier à Los Angeles, où 4.000 membres de la Garde nationale de Californie et 700 Marines en service actif avaient été déployés malgré l'opposition des autorités locales, ont rapporté des sources à CNN. Le déploiement potentiel à Chicago viendrait compléter l'intensification de la répression menée par le Service de l'immigration et des douanes (ICE) des États-Unis visant les migrants sans papiers.

Chicago a enregistré 573 homicides en 2024, selon la police de la ville, soit une baisse de 8% par rapport à 2023.