Bruce Springsteen : tout savoir sur le musée consacré au «Boss» qui ouvre ses portes dans le New Jersey

Un musée dédié au chanteur Bruce Springsteen et à la musique américaine ouvrira au public ce samedi dans le New Jersey, aux Etats-Unis, là où la star a construit sa légende.

Le «Boss» a désormais son antre. La légende du rock Bruce Springsteen, qui n’a eu de cesse tout au long de sa carrière de défendre les laissés-pour-compte du rêve américain dans ses chansons, peut se targuer d’avoir un musée à son nom dans le New Jersey, là où il a vu le jour le 23 septembre 1949.

Baptisé «Bruce Springsteen Center for American Music», cet espace sur deux niveaux et d’une superficie totale d’environ 3.000 m2, qui ouvrira au public ce samedi 13 juin, se situe à Long Branch, non loin d'Asbury Park, la petite ville balnéaire anciennement ouvrière sur la côte Est, qui a vu évoluer le jeune Bruce. La façade construite en acier brut rappelle le passé industriel de la région.

L’architecte Jared Gilbert, qui a travaillé sur ce projet estimé à 53 millions de dollars et financé en partie par des dons notamment de fans, a rappelé dans un entretien accordé à l’AFP que «les histoires que Bruce (Sprinsgteen) raconte dans son autobiographie 'Born to Run' et, bien sûr, dans ses paroles de chansons, sont devenues la source d'inspiration de nombreux choix architecturaux».

Le «Boss» et d'autres célèbres artistes comme Bob Dylan

Le premier étage d’exposition est consacré à la musique américaine et aux différents genres qui la composent, comme le blues ou le jazz. A l’exception néanmoins du disco, du funk, de la house et de la techno qui n’apparaissent pas par manque de place. Plusieurs artistes qui ont traversé les époques comme Bob Dylan, Nina Simone, ou même Kendrick Lamar, sont mis en lumière. Des instruments ou des objets appartenant à de grands noms de la scène musicale sont également présentés. Parmi eux, le saxophone de John Coltrane ou la veste dorée d’Elvis Presley. Des bornes musicales et des écrans tactiles sont enfin mis à la disposition des visiteurs.

La partie à l’étage est quant à elle entièrement dédiée à Bruce Springsteen, l’enfant du pays. De ses premiers concerts sur le campus de l'université Monmouth à la formation de son groupe, l'E Street Band, en passant par sa riche discographie et le succès de l'album «Born in The USA» en 1984.

Certains livres de chevet de l’artiste, aujourd’hui âgé de 76 ans, sont répertoriés dans une bibliothèque virtuelle. Une vidéo est également diffusée dans laquelle l’interprète de «Streets of Philadelphia» confie n’avoir commencé à lire qu’à partir de 28 ans.

Ce musée souhaite «raconter une histoire apolitique, non partisane», précise le directeur exécutif et proche de Bruce Springsteen, Bob Santelli. Mais le sujet étant tout de même important, «une nouvelle exposition temporaire ouvrira en même temps que le bâtiment et restera présentée pendant environ six mois».