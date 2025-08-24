Etats-Unis : un ancien instituteur condamné à 215 ans de prison pour des abus sexuels sur des élèves qu'il filmait

Un ancien instituteur de Sacramento, en Californie, a été condamné vendredi 22 août à 215 ans de prison pour avoir agressé sexuellement plusieurs élèves mineures et enregistré ses actes sur une période de plusieurs années.

Il sévissait depuis des années. Kim Kenneth Wilson, ancien professeur des écoles en Californie, a été condamné, vendredi 22 août, à une peine de 215 ans de prison par un tribunal du comté de Sacramento.

Âgé de 64 ans, il a reconnu avoir agressé sexuellement plusieurs élèves mineures et avoir enregistré ses actes pendant plusieurs années. Les faits remontent à la période durant laquelle il enseignait à l’école primaire Del Paso Heights, à Sacramento.

Des cassettes et des disques durs perquisitionnés

Selon les informations relayées par la presse américaine, Kim Kenneth Wilson utilisait un local destiné à un club de médias et de radio, qu’il dirigeait, pour isoler ses victimes. Il y commettait des agressions, qu’il filmait ou photographiait, ont indiqué les autorités locales.

Des actes similaires se seraient également produits à son domicile, où l’enseignant organisait des événements rassemblant des élèves, d’après USA Today News.

Les perquisitions menées au domicile de l'accusé ont permis de découvrir une importante quantité de supports contenant des images compromettantes comme des cassettes, des DVD ou encore des disques durs.

Un nombre de victimes encore inconnu

Le nombre total de victimes n’a pas encore pu être déterminé, mais les enquêteurs estiment que les abus se sont étendus sur plusieurs années.

Bien que condamné à plus de deux siècles de prison, Kim Kenneth Wilson pourrait, en vertu de la législation californienne, être éligible à une libération conditionnelle anticipée. En tant que détenu âgé, il pourrait demander une audience après vingt ans de détention.

Ayant déjà passé trois ans derrière les barreaux, cette audience pourrait intervenir d’ici à dix-sept ans, selon le bureau du procureur de Sacramento. L’affaire a également donné lieu à des poursuites civiles.

Une ancienne élève, aujourd’hui âgée de 17 ans, a engagé une action judiciaire contre Kim Kenneth Wilson ainsi que contre le district scolaire de Twin Rivers, estimant que l’établissement avait manqué à son devoir de protection.

Des premiers signalements dès 2014

Elle affirme avoir été violée entre 2014 et 2015, des abus également documentés en images. L’avocate de la victime a dénoncé une culture du silence : «Malheureusement, il existe une tendance récurrente dans les écoles à privilégier leur image et leur réputation au détriment de la sécurité des élèves, à fermer les yeux sur les plaintes et à ignorer les signaux d'alarme».

Cette procédure s’est soldée par un accord à l’amiable en début d’année. Le district scolaire a accepté de verser six millions de dollars à la plaignante, selon les révélations du Sacramento Bee.

D’autres signalements à l’encontre de Kim Kenneth Wilson avaient été formulés dès 2014, par une collègue enseignante, ainsi que par deux anciennes élèves, l’une en 2019, l’autre ayant également dénoncé une agression sexuelle remontant à cette même année 2014.