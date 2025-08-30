Venezuela : un navire de guerre américain traverse le canal de Panama et se dirige vers les Caraïbes

Un navire de guerre américain est entré dans le canal de Panama vendredi soir en direction des Caraïbes, un déploiement militaire voulu par Washington qui a provoqué la colère du Venezuela.

Son nom est USS Lake Erie. Ce croiseur lance-missiles américain est passé aux alentours de 21h30 vendredi par une des écluses du canal de Panama depuis le Pacifique et s'est dirigé vers l'est en direction de l'Atlantique, pour une traversée de huit heures afin de parcourir 80 km.

Alors que les États-Unis avaient annoncé la semaine dernière le déploiement de trois destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke au large des côtes du Venezuela, le navire, avec le numéro 70 peint en lettres blanches sur sa coque, était resté amarré au cours des deux derniers jours dans le port de Rodman, à l'entrée du canal côté Pacifique. D’après un responsable américain, Donald Trump a également décidé de déployer le sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire USS Newport dans les Caraïbes au motif de lutter contre le narcotrafic international.

En réponse, le Venezuela a annoncé envoyer des navires de la Marine et des drones patrouiller dans ses eaux territoriales.

Des relations tendues depuis des années

Washington et Caracas sont à couteaux tirés depuis des années et le nouveau président américain accentue la pression sur son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, dont les États-Unis alors présidés jusqu'en janvier par Joe Biden n'avaient pas reconnu la réélection en juillet 2024.

En outre, l'administration Trump a doublé début août à 50 millions de dollars la récompense offerte pour tout élément permettant d'arrêter Nicolas Maduro, accusé de diriger un «cartel narcoterroriste».