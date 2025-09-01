« De 18,9% à 47% » : le taux de réussite d’un concours de médecine belge alerte certains élèves qui dénoncent l’utilisation possible d'IA

En Belgique, la hausse spectaculaire du taux de réussite à l'examen d'entrée en médecine suscite des soupçons. Plusieurs candidats dénoncent l'utilisation de l'intelligence artificielle.

L'intelligence artificielle s'est-elle invitée aux examens belges d'entrée en médecine ? Alors que le taux de réussite est spectaculairement passé de 18,9% à 47%, plusieurs candidats ont exprimé des soupçons et au moins six d'entre eux ont porté réclamation.

Près de la moitié des 5.544 étudiants qui se sont présentés aux épreuves début juillet ont donc été admis, au point qu'ils sont trop nombreux pour tous intégrer le programme. D'après Het Laatste Nieuws (HLN), près de 900 d'entre eux seront ainsi refusés.

Une situation aux antipodes des années précédentes, lors desquelles aucun étudiant n'avait été exclu. Au contraire, en 2022 et 2024, des points supplémentaires avaient été accordés «gratuitement» à certains candidats pour étoffer les rangs des admis.

Le jury démuni

Sachant qu'en juillet le comité d'admission avait pour la première fois annoncé l'exclusion de trois étudiants pour leur usage de l'intelligence artificielle lors d'un examen, la suspicion est à nouveau à son comble. Sans compter que, sur les réseaux sociaux, des internautes ont assuré avoir triché en toute impunité.

Au moins six étudiants ont ainsi décidé de saisir le comité d'admission à ce sujet. Le président du jury d'examen, Jan Eggermont, s'est toutefois dit démuni face à l'ampleur de la tâche, notamment parce que l'examen s'est déroulé en ligne.

«Il y a eu plus de 5.000 participants cette année, et nous ne pouvons pas vérifier l'historique de recherche de chacun [...] une personne véritablement de mauvaise foi aura probablement supprimé son historique de recherche par la suite. De plus, les ordinateurs portables utilisés n'étaient pas les nôtres, mais ceux des lieux d'examen», a-t-il déploré.

Axelle Mpinganzima, qui encadre les étudiants souhaitant passer le concours, est quant à elle convaincue que certains candidats se sont aidés de ChatGPT.

«Les modèles d'IA s'améliorent sans cesse pour résoudre ce type de questions d'examen, a-t-elle déclaré auprès du HLN. Désormais, d'un simple clic, vous pouvez partager votre écran et demander la bonne réponse. Les personnes disposant de la version pro à 200 euros peuvent même demander à un agent de passer leur examen.»