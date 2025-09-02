Guerre en Ukraine : environ 2.000 soldats nord-coréens tués, selon les renseignements sud-coréens

D'après des chiffres du renseignement sud-coréen communiqués ce mardi 2 septembre, environ 2.000 soldats nord-coréens ont été tués en Ukraine, alors qu'ils combattent dans les rangs russes.

Envoyés par Pyongyang en soutien des forces russes, des soldats nord-coréens meurent en Ukraine. D'après les chiffres du Service de Renseignement National sud-coréen (NIS), environ 2.000 d'entre eux ont été tués sur le front.

Le député d'opposition sud-coréen Lee Seong-kweun a expliqué à la presse qu'un premier bilan donné en avril «estimait le nombre de morts à au moins 600». Celui communiqué ce mardi, revu à la hausse, repose sur des évaluations actualisées.

Selon les services secrets de Corée du Sud et de pays occidentaux, Pyongyang a envoyé plus de 10.000 soldats en 2024 dans la région russe de Koursk, ainsi que des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée.

D'autres soldats déployés

Lee Seong-kweun a par ailleurs affirmé que la Corée du Nord prévoit de déployer 6.000 militaires supplémentaires en Russie, dont 1.000 seraient déjà arrivés.

L'agence de presse nord-coréenne KCNA a rapporté samedi que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, s'était adressé la veille à des familles de soldats morts dans des combats contre l'Ukraine en soutien de la Russie. Il avait déjà rencontré certaines d'entre elles la semaine précédente, lors d'une autre cérémonie publique récompensant les militaires.

Moscou et Kiev ne divulguent pas le total des soldats déployés dans le conflit ou leurs pertes. En juin 2024, le président russe Vladimir Poutine a évoqué «près de 700.000» hommes combattant en Ukraine, un chiffre également cité en juin 2025 par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.