«Molenbeek, ce n’est plus ce que c’était» : dans ce quartier de Bruxelles, marqué par l'entrisme islamiste, la question de la sécurité divise

En Belgique, à Molenbeek, un quartier de Bruxelles où la communauté musulmane est la plus représentée, la question de l’insécurité divise les habitants. Notamment depuis l’arrestation de Salah Abdeslam, l’un des principaux auteurs des attentats du 13-Novembre. Pour certains résidents, le quartier n’est plus le même.

Un changement radical ? À Molenbeek, l’un des quartiers de Bruxelles où la communauté musulmane est la plus représentée, les habitants sont divisés sur la sécurité. Cette commune, souvent désignée comme étant marquée par l’entrisme islamiste, est également l’endroit où Salah Abdeslam, l’un des principaux auteurs des attentats du 13-Novembre, avait été arrêté.

Depuis son arrestation, l’opinion publique concernant l’insécurité du quartier diverge. «Ce quartier est très tranquille. Par rapport à d’autres quartiers de Molenbeek, on le trouve très, très calme», estime un habitant. Mais pour un second résident, la commune a connu beaucoup de changements ces derniers temps. «Molenbeek, ce n’est plus ce que c’était», déplore-t-il.

Pour le président du parti politique belge Mouvement réformateur, Georges-Louis Bouchez, cette situation s’explique par le cordon mis autour de certaines idées. «Pendant des décennies, la gauche a fixé les règles du débat public, comme ça a d’ailleurs été le cas pas mal en France, même si les choses ont pu évoluer avec le temps. Mais il y a des sujets dont vous ne pouvez pas parler. Et si vous le faites, tout de suite, on arrive sur les sujets populismes, extrémismes ou Trump dans le meilleur des cas», souligne-t-il.

Selon lui, «il n’y a pas de possibilité pour plein de gens de s’exprimer, de peur des réactions qui sont derrière». Lors d’une séance du conseil municipal de Molenbeek, une élue avait même enjoint ceux qui ne sont pas contents de voir des femmes voilées de quitter la commune. Des propos qui ont rapidement fait polémique.