Israël annonce avoir frappé «de hauts responsables» du Hamas à Doha

L'armée israélienne a annoncé avoir mené au Qatar une frappe contre des «hauts responsables» du mouvement terroriste palestinien Hamas. Plusieurs explosions ont été entendues à Doha.

Une réponse à l'attentat de Jérusalem ? Tsahal a indiqué avoir mené, ce mardi 9 septembre, une frappe à Doha au Qatar contre des hauts responsables du Hamas.

«L'armée et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont mené une frappe ciblée contre la haute direction de l'organisation terroriste Hamas», a expliqué l'armée israélienne dans un communiqué, ajoutant que «ces membres de la direction du Hamas dirigent les opérations de l'organisation terroriste».

«L'action aujourd'hui contre les principaux chefs terroristes du Hamas a été menée entièrement par Israël : Israël l'a initiée, Israël l'a menée, et Israël en assume l'entière responsabilité», a précisé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Cette frappe israélienne à Doha est intervenue le jourmême où la branche armée du Hamas, les Brigades Al-Qassam, a revendiqué l'attaque à l'arme à feu perpétrée lundi à Jérusalem-Est, qui a coûté la vie à six Israéliens.

Une frappe condamnée par le Qatar

«Ceci est un dernier avertissement aux assassins et violeurs du Hamas à Gaza et dans les hôtels de luxe à l’étranger : libérez les otages et déposez les armes, ou Gaza sera détruite et vous serez anéantis», a déclaré de son côté le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

Si Israël assume pleinement la frappe menée à Doha contre le Hamas, cette dernière a été décriée par les autorités qataries.

«L'État du Qatar condamne fermement l'attaque lâche menée par Israël qui a visé des immeubles résidentiels abritant des membres du bureau politique du Hamas», a ainsi écrit sur X le porte-parole des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.

La Jordanie et les Émirats arabes unis, qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël, ont condamné les frappes à Doha.

Par ailleurs, un responsable du Hamas, qui a requis l'anonymat, a indiqué que cette attaque avait visé «la délégation des négociateurs du Hamas», présente à Doha pour discuter «de la proposition du président (Donald) Trump pour un cessez-le-feu à Gaza».