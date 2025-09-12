Toute l’actu en direct 24h/24
«Ils ont été encerclés et frappés par dix personnes» : ce que l'on sait de l'agression d'un couple de juifs américains à Venise

Ce lynchage public a suscité des réactions indignées. [© Pixabay]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Trois personnes ont été arrêtées après l'agression d'un couple de touristes juifs américains jeudi à Venise (Italie), sous fond de nette poussée de l'antisémitisme en Europe.

Un «geste ignoble», déplore la ministre italienne du Tourisme. Un couple de touristes d'origine américaine et de confession juive a été «encerclé et battu par un groupe de 10 agresseurs», a indiqué sur Facebook Simone Venturini, adjoint à la mairie chargé du tourisme de la ville italienne où se sont déroulés les faits.

Ce lynchage public a suscité des réactions indignées, comme celle du maire de la ville, Luigi Brugnaro, qui a dénoncé une attaque «inacceptable». «Venise est et doit rester une ville ouverte, accueillante et sûre», estime-t-il.

«une dizaine de Nord-Africains au cri de "Free Palestine"»

La ministre italienne du Tourisme, Daniela Santanchè, n'a pas non plus tardé à réagir. Sur X, elle a dénoncé sur X «un geste ignoble», indiquant que l'agression avait été commise «par une dizaine de Nord-Africains au cri de "Free Palestine"».

Si l'identité des assaillants n'a pas été confirmée par les autorités italiennes, trois personnes ont déjà été arrêtées. L'une a été expulsée vers son pays d'origine et une deuxième placée en centre de rétention, a déclaré Gaetano Bonaccorso, préfet de police de Venise, sur la Rai.

Dans les pays européens, les agressions antisémites ont fortement augmenté depuis la réplique de Tsahal aux attaques terroristes du Hamas du 7-Octobre 2023. En Italie, le nombre d'actes antisémites a doublé en 2024 par rapport à l'année précédente.

