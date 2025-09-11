Provocation à la haine antisémite : Alain Soral fixé sur son sort ce jeudi

Jugé en juin dernier par le tribunal de Paris pour des provocations à la haine antisémite, Alain Soral est fixé sur son sort ce jeudi 11 septembre. Exilé en Suisse depuis 2019, l’essayiste d’extrême droite ne s’était pas présenté à son procès.

Un jugement très attendu. L’essayiste Alain Soral va être fixé sur son sort ce jeudi 11 septembre. Il avait été jugé le 18 juin dernier pour des provocations à la haine antisémites sur sa plate-forme Egalité et Réconciliation.

Les faits qui sont reprochés à Alain Soral, aujourd’hui âgé de 66 ans, remontent à 2020, au moment où la France entre dans son premier confinement de l’ère Covid. Durant cette période, l’essayiste publie plusieurs longues vidéos dans lesquelles il a accusé la communauté juive d’être une «oligarchie parasitaire» responsable de la propagation du coronavirus.

Le sexagénaire est allé encore plus loin dans ses vidéos puisqu’il a appelé ses téléspectateurs à «prendre les armes» contre «l’ennemi», contre les juifs. Outre la communauté juive dans sa globalité, Alain Soral a accusé frontalement la ministre de la Santé de l’époque, Agnès Buzyn, et le député PS, Jérôme Guedj, d’avoir favorisé la pandémie.

Un an d’emprisonnement requis

Dans l’une de ses vidéos, Alain Soral a également déclaré que les juifs sont des «parasites, des prédateurs, des pervers, des satanistes» et qu’il fallait «avoir le courage de nommer ces ennemis».

Si l’avocat d’Alain Soral a plaidé la relaxe pour son client, estimant que ses propos avaient été déformés au cours du procès, le parquet a requis un an d’emprisonnement et 4.000 euros d’amende à son encontre.

Exilé en Suisse depuis 2019, Alain Soral, qui n’était pas présent à son procès, est un habitué de la Justice, comme l’ont rappelé les différents avocats des parties civiles et le président du tribunal.

En effet, l’essayiste a déjà 75 procès à son actif et une trentaine de condamnations, ainsi qu’un casier judiciaire très chargé.