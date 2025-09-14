Note financière : l’Espagne progresse et rejoint la France après dix ans d'efforts

L’agence Fitch Ratings a publié ses notations économiques ce vendredi. Tandis que la France recule d’un cran, l’Espagne grimpe et retrouve l’Hexagone au rang «A+», après plus d’une décennie d’efforts.

Les efforts paient. L’Espagne franchit un nouveau cap dans son redressement financier. Après plus de dix ans de réformes et d’austérité, la monarchie ibérique obtient la note «A+» de la part de l’agence Fitch Ratings.

Au plus fort de la crise économique du début des années 2010, la situation était critique. Les expulsions de logements se multipliaient, les banques étaient proches de la faillite, et le taux de chômage atteignait un record de 25 %. Aujourd’hui, le pays a retrouvé des couleurs grâce aux réformes structurelles et au désendettement du secteur privé.

L’Espagne a ainsi ramené son déficit public à 2,8 % du PIB, avec une trajectoire plus favorable que celle de la zone euro dans son ensemble. Toutefois, le risque d’un dérapage des dépenses publiques n’est pas écarté. L’endettement reste élevé, dépassant les 101 % du PIB à la fin de l’année 2024.

La France dégradée

De l’autre côté des Pyrénées, la situation est moins réjouissante. La France voit sa note abaissée d’un cran, passant de «AA-» à «A+». Une sanction motivée par l’instabilité politique persistante et les incertitudes budgétaires à répétition.

Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, a réagi à cette annonce : «La dégradation de la note de la France vient sanctionner non seulement l’instabilité chronique voulue par les ingénieurs du chaos, mais aussi des décennies d’errance budgétaire et de politiques social-étatistes».