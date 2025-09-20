Afghanistan : le couple de Britanniques libéré par les talibans arrivé à Londres

Libérés après près de huit mois de détention en Afghanistan, Peter et Barbie Reynolds, un couple britannique de 80 et 76 ans, ont atterri à Londres ce samedi 20 septembre. Leur libération a été rendue possible grâce à la médiation du Qatar, qui avait accueilli les retrouvailles familiales la veille.

Le couple britannique Peter Reynolds, 80 ans, et son épouse Barbie, 76 ans, est arrivé, ce samedi 20 septembre à l’aéroport londonien d’Heathrow, après avoir quitté Doha à bord d’un vol commercial. Leur libération, conclue avec la médiation du Qatar, met fin à près de huit mois de détention en Afghanistan par les autorités talibanes.

À leur arrivée, Barbie Reynolds, souriante, a traversé le hall sans répondre aux journalistes. Les deux époux étaient accompagnés de leur fille, Sarah Entwistle, qui les a rejoints dès la veille au Qatar. C’est là que la famille avait pu se retrouver, après un premier bilan médical, selon un diplomate qatari. Les autorités afghanes n’ont fourni aucune explication sur les raisons de leur arrestation survenue en février.

Keir Starmer a salué le «rôle essentiel» du Qatar

À Doha, Sarah Entwistle s’est dite «submergée de gratitude et de soulagement» d’avoir revu ses parents. Les quatre enfants du couple ont fait savoir, dans un communiqué, qu’ils seraient éternellement reconnaissants envers le Qatar. Ils ont cependant prévenu que le retour à la santé de leurs parents prendrait du temps.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a, lui aussi, salué le «rôle essentiel» du Qatar, et tout particulièrement l’émir Tamim ben Hamad Al-Thani. Doha a joué, en effet, l’intermédiaire entre les talibans, revenus au pouvoir en 2021, et la communauté internationale.

Installés depuis longtemps en Afghanistan, pays dans lequel ils s’étaient mariés en 1970, Peter et Barbie Reynolds dirigeaient une ONG spécialisée dans l’éducation des enfants et des femmes. Naturalisés afghans, ils ont affirmé rester attachés à ce pays. «Nous avons hâte de revenir en Afghanistan si c’est possible. Nous sommes citoyens afghans», a confié Barbie Reynolds, ce vendredi.

