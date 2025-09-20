Toute l’actu en direct 24h/24
Des vacances en Espagne virent au drame : une Britannique étranglée avec le fil d'un aspirateur par une amie

La femme de 63 ans a avoué les faits. [©Pexels]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une Britannique est morte étranglée avec le fil d’un aspirateur ce mercredi en Espagne. En vacances avec deux amies, elle aurait été tuée à la suite d’une dispute.

Des vacances macabres. Un trio d’amies britanniques a décidé de passer ses congés à Benidorm près de Valence en Espagne. Néanmoins, le voyage a dégénéré et l’une d’entre elles est morte étranglée avec le fil d'un aspirateur.

En effet, selon les informations de la police locale partagées par la presse espagnole, les secours ont été appelés aux alentours de minuit ce mercredi 17 septembre par l’une des trois voyageuses.

Arrivés sur place, ils ont alors découvert le corps sans vie d’une femme de 65 ans. La Britannique, à l’origine de l’appel, a indiqué que la victime et une troisième personne, âgée de 63 ans s’étaient disputées violemment sans qu’elle ne parvienne à s’interposer.

Sur le même sujet Yvelines : un surveillant pénitentiaire condamné pour corruption après avoir participé à un trafic de stupéfiants Lire

L’auteure présumée des faits aurait attrapé le cordon de l’aspirateur présent dans l’appartement et s’en serait servi pour étrangler à mort son amie. Interpellée, la sexagénaire a avoué les faits sans expliquer pour le moment les raisons exactes de son geste. 

EspagneMeurtrebritanniquesFaits divers

