États-Unis : Donald Trump menace le Venezuela de conséquences «incalculables» s’il refuse de récupérer ses migrants clandestins

Face aux menaces d’une «agression américaine», l’armée vénézuélienne a lancé ce samedi des formations militaires pour civils. Parallèlement, Donald Trump a menacé Caracas de «conséquences incalculables» s’il refusait de reprendre ses migrants clandestins aux États-Unis.

Ce samedi 20 septembre, l’armée vénézuélienne a organisé dans plusieurs villes du pays des sessions de formation à destination des populations civiles, en préparation d’une éventuelle «agression américaine». Ces exercices incluent l’apprentissage du maniement d’armes et une méthode dite de «résistance révolutionnaire», destinée à mobiliser et armer les civils pour défendre la patrie.

Dans le quartier de Petaré, à Caracas, des ateliers ont exposé à une trentaine de volontaires les bases de cette «méthode tactique de résistance». Luzbi Monterola, fonctionnaire de 38 ans, a confié à l'AFP : «Je viens apprendre ce que je dois pour pouvoir défendre ce qui m’importe vraiment : ma patrie».

Les tensions s’exacerbent

Le président Nicolas Maduro, qui cherche à renforcer la mobilisation populaire face à la pression américaine, a annoncé le déploiement des forces armées et des casernes pour étendre ces formations. Malgré un appel à la mobilisation massive le 13 septembre, la participation semblait moindre, avec une vingtaine de blindés circulant dans les rues de la capitale.

Les tensions s’exacerbent, alors que Donald Trump a adressé ce samedi un nouveau message menaçant à Caracas sur son réseau Truth Social, exigeant le rapatriement immédiat de «prisonniers et internés d’hôpitaux psychiatriques» poussés aux États-Unis, sous peine de «conséquences incalculables».

Ce vendredi 19 septembre, un avion américain a ramené 185 migrants à Caracas, portant à plus de 13.000 le nombre de Vénézuéliens rapatriés depuis le début de la présidence Trump. Caracas a répliqué aux accusations américaines de trafic de drogue par des exercices militaires, notamment sur l’île de La Orchila, à une soixantaine de kilomètres du continent.