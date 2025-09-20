Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

États-Unis : Donald Trump menace le Venezuela de conséquences «incalculables» s’il refuse de récupérer ses migrants clandestins

Face aux menaces d’une «agression américaine», l’armée vénézuélienne a lancé ce samedi des formations militaires pour civils. [© REUTERS/Ken Cedeno]
Par CNEWS
Publié le

Face aux menaces d’une «agression américaine», l’armée vénézuélienne a lancé ce samedi des formations militaires pour civils. Parallèlement, Donald Trump a menacé Caracas de «conséquences incalculables» s’il refusait de reprendre ses migrants clandestins aux États-Unis.

Ce samedi 20 septembre, l’armée vénézuélienne a organisé dans plusieurs villes du pays des sessions de formation à destination des populations civiles, en préparation d’une éventuelle «agression américaine». Ces exercices incluent l’apprentissage du maniement d’armes et une méthode dite de «résistance révolutionnaire», destinée à mobiliser et armer les civils pour défendre la patrie.

Dans le quartier de Petaré, à Caracas, des ateliers ont exposé à une trentaine de volontaires les bases de cette «méthode tactique de résistance». Luzbi Monterola, fonctionnaire de 38 ans, a confié à l'AFP : «Je viens apprendre ce que je dois pour pouvoir défendre ce qui m’importe vraiment  : ma patrie».

Les tensions s’exacerbent

Le président Nicolas Maduro, qui cherche à renforcer la mobilisation populaire face à la pression américaine, a annoncé le déploiement des forces armées et des casernes pour étendre ces formations. Malgré un appel à la mobilisation massive le 13 septembre, la participation semblait moindre, avec une vingtaine de blindés circulant dans les rues de la capitale. 

Les tensions s’exacerbent, alors que Donald Trump a adressé ce samedi un nouveau message menaçant à Caracas sur son réseau Truth Social, exigeant le rapatriement immédiat de «prisonniers et internés d’hôpitaux psychiatriques» poussés aux États-Unis, sous peine de «conséquences incalculables». 

 

Sur le même sujet Vénézuéla : trois personnes décèdent après une frappe des États-Unis sur un bateau de «narcoterroristes» Lire

Ce vendredi 19 septembre, un avion américain a ramené 185 migrants à Caracas, portant à plus de 13.000 le nombre de Vénézuéliens rapatriés depuis le début de la présidence Trump. Caracas a répliqué aux accusations américaines de trafic de drogue par des exercices militaires, notamment sur l’île de La Orchila, à une soixantaine de kilomètres du continent. 

Etats-UnisDonald TrumpVenezuela

À suivre aussi

Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky estime que l’Europe a «fait sa part» et attend des «sanctions fortes» de Washington contre Moscou
Contrôle de TikTok aux États-Unis : six membres du conseil d'administration sur sept seront américains
Donald Trump dévoile une nouvelle vidéo de frappe américaine contre un bateau de «narcoterroristes» faisant trois morts 

Ailleurs sur le web

Dernières actualités