Texas : des puits de pétroles abandonnés laissent échapper des geysers d'eau toxique

Au cœur de la plus grande région productrice de pétrole des États-Unis, des puits de pétrole abandonnés depuis des décennies, surnommés «puits zombies», se réveillent et font jaillir des geysers d’eau toxique.

Une situation environnementale et sanitaire critique au Texas. Le bassin permien, à l'ouest de l'État, est confronté à des problèmes avec des «puits zombies», c'est-à-dire des puits de pétrole abandonnés, d'où s'échappent des geysers d'eau toxique. L'environnement et la population sont menacés par ce phénomène de plus en plus fréquent.

Hawk Dunlap, spécialiste du contrôle des puits chez les entrepreneurs pétroliers, a témoigné de ce phénomène auprès de Bloomberg.

Un surplus de pression dans les sols

Ces geysers d'eau toxique ne sont pas alimentés par la chaleur souterraine, mais par une pression provoquée par les méthodes de forage modernes. Les compagnies pétrolières injectent des eaux usées en grande quantité dans des puits d'évacuation, provoquant une énorme pression dans les sols, qui doivent extraire le surplus.

Les vieux puits de pétrole, souvent mal scellés, sont une porte de sortie idéale pour ces eaux usées, qui remontent sous la forme d'un geyser pour se propager dans les terres avoisinantes.

Malgré les risques, ce procédé est autorisé par les autorités.

Un risque environnemental et sanitaire

L'eau, souvent à consistance boueuse, qui s'évacue de ces puits peut être porteuse de nombreuses substances terribles pour la santé, comme des substances cancérigènes, toxiques, ainsi que des métaux lourds et des déchets pétroliers.

L’eau contaminée s’écoule à la surface de la terre, empoisonnant les sols et les rendant inutilisables pour l’agriculture et l'élevage de bétail, entraînant une situation précaire pour de nombreux agriculteurs paralysés. Cette saumure, et c'est là le plus grave, peut s'infiltrer dans les nappes phréatiques, la principale source d’eau potable pour les communautés locales et pour l'élevage dans cette région particulièrement aride des États-Unis.

un coût économique

Les fermiers de la région ne sont pas les seuls à s'inquiéter, et pourraient trouver, avec les producteurs de pétrole, des alliés de circonstances. Ces derniers ont eux-mêmes alerté sur le risque d'inondation de leurs réserves pétrolières. Si les autorités ont fini par reconnaître le problème et à imposer des limites, Bloomberg note que les alternatives pour éliminer les eaux usées s'avèrent coûteuses à développer.

Les spécialistes estiment que des milliers de puits sont abandonnés à travers l’État. Les puits les plus problématiques, ceux qui fuient activement, sont coûteux et complexes à sceller. Le prix du colmatage d’un seul puits peut se chiffrer en dizaines ou centaines de milliers de dollars.