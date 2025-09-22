Pourquoi la Californie interdit-elle à la plupart des agents des forces de l'ordre de porter des masques en opération ?

La Californie est devenue le premier État américain à interdire aux agents locaux et fédéraux, y compris ceux de l'immigration, de porter des masques non médicaux pendant l'exercice de leurs fonctions officielles.

En réaction à la récente série de raids des services de l'immigration américains (ICE) à Los Angeles, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé, samedi 20 septembre, un projet de loi interdisant à la majorité des agents des forces de l'ordre de dissimuler leur visage pendant l'exercice de leurs fonctions officielles dans l'État américain.

Lors d'une conférence de presse, ce démocrate a déclaré que cette mesure vise à lutter contre les excès du gouvernement fédéral, notamment après les récents raids à Los Angeles, où des agents masqués ont procédé à des arrestations massives. Ces opérations ont provoqué des manifestations violentes, conduisant le président américain Donald Trump à déployer des troupes de la Garde nationale et des Marines dans la région.

«L'impact de ces politiques dans toute la ville, notre État et notre nation est terrifiant. C'est comme un film de science-fiction dystopique. Des voitures banalisées, des gens masqués, des personnes qui disparaissent littéralement. Pas de procédure régulière, pas de droits, pas de droit dans une démocratie où nous avons des droits. Les immigrants ont des droits, et nous avons le droit de nous lever et de riposter, et c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui», a-t-il ajouté, entouré de législateurs, de responsables éducatifs et de membres de la communauté immigrée.

Une loi «méprisable» selon le camp Trump

La nouvelle législation porte sur le port de cache-cous, cagoules et autres protections faciales, excepté les masques médicaux comme les N95 ainsi que les équipements tactiques. Les agents infiltrés et la police d'État ne sont pas concernés par cette réglementation.

Bill Essayli, procureur fédéral par intérim pour la Californie du Sud, a déclaré sur le réseau social X que l'État n'avait pas de juridiction sur le gouvernement fédéral et a assuré aux agences que l'interdiction n'affecterait pas leurs opérations. «Nos agents continueront de protéger leur identité», a-t-il affirmé.

The State of California has no jurisdiction over the federal government. If Newsom wants to regulate our agents, he must go through Congress.



I’ve directed our federal agencies that the law signed today has no effect on our operations. Our agents will continue to protect their… https://t.co/yqndOh7S62 — Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) September 20, 2025

L'administration Trump a toujours défendu cette pratique, soutenant que cacher leur identité protège leur sécurité et celle de leur famille face au harcèlement public et en ligne dont ils sont victimes pendant qu'ils procèdent aux expulsions massives ordonnées par le chef d'État américain.

Tricia McLaughlin, secrétaire adjointe aux affaires publiques du ministère de la Sécurité intérieure, a qualifié cette loi de «méprisable», ajoutant que les agents fédéraux doivent déjà s'identifier et de porter des gilets avec des marqueurs ICE ou de sécurité intérieure pendant les opérations.

«Les hommes et les femmes du CBP, de l'ICE et de toutes nos agences fédérales chargées de l'application de la loi risquent leur vie chaque jour pour arrêter les criminels violents étrangers en situation irrégulière afin de protéger et de défendre la vie des citoyens américains», a-t-elle souligné.

Reprise des vastes raids à Los Angeles

Des démocrates au Congrès et des législateurs de plusieurs États, dont le Tennessee, le Michigan, l'Illinois, New York, le Massachusetts et la Pennsylvanie, ont présenté des propositions similaires interdisant le port du masque pour les forces de l'ordre.

Les partisans de cette mesure l'ont jugé particulièrement nécessaire après l’autorisation, début septembre, de la reprise des vastes raids à Los Angeles par la Cour suprême.

La loi s'inscrit notamment parmi plusieurs mesures approuvées par l'Assemblée législative californienne, dominée par les Démocrates, en réponse aux politiques migratoires controversées de Donald Trump. Gavin Newsom a également signé une loi interdisant aux agents d'immigration d'entrer dans les écoles et les établissements de santé sans mandat valide ou décision de justice, et obligeant les écoles à informer parents et enseignants de la présence d'agents d'immigration sur le campus.