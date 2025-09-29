Guerre au Proche-Orient : Benjamin Netanyahou «soutient» le plan de paix de Donald Trump et promet de «finir le travail» à Gaza si le Hamas le rejetait

«Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui nous permet d'atteindre nos buts de guerre», a déclaré Benjamin Netanyahou ce lundi, lors d'une conférence de presse commune avec Donald Trump à la Maison Blanche. Mais Israël «finira le travail» dans le territoire palestinien si le Hamas rejetait ce plan, a promis le Premier ministre israélien.