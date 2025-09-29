Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Guerre au Proche-Orient : Benjamin Netanyahou «soutient» le plan de paix de Donald Trump et promet de «finir le travail» à Gaza si le Hamas le rejetait

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Je soutiens votre plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui nous permet d'atteindre nos buts de guerre», a déclaré Benjamin Netanyahou ce lundi, lors d'une conférence de presse commune avec Donald Trump à la Maison Blanche. Mais Israël «finira le travail» dans le territoire palestinien si le Hamas rejetait ce plan, a promis le Premier ministre israélien.

Guerre au Proche-OrientProche-OrientIsraëlGazaDonald TrumpBenjamin Netanyahou

À suivre aussi

Guerre au Proche-Orient : «Les pays arabo-musulmans se sont engagés à démilitariser Gaza et à désarmer le Hamas», affirme Donald Trump
En directGuerre au Proche-Orient : Benjamin Netanyahou a accepté le plan pour Gaza de Donald Trump, un accord total est «très proche», selon le président américain
Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «Nous attendons qu'Emmanuel Macron pose deux conditions : la libération des otages et le démantèlement du Hamas», martèle Elie Korchia

Ailleurs sur le web

Dernières actualités