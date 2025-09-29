Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre au Proche-Orient : «Les pays arabo-musulmans se sont engagés à démilitariser Gaza et à désarmer le Hamas», affirme Donald Trump

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Les pays arabo-musulmans se sont engagés à démilitariser Gaza et à désarmer le Hamas», a affirmé Donald Trump ce lundi, lors d'une conférence de presse commune avec Benjamin Netanyahou organisée à la Maison Blanche. Le président américain a par ailleurs annoncé que le Premier ministre israélien avait accepté son plan de paix pour le territoire palestinien.

