«Les pays arabo-musulmans se sont engagés à démilitariser Gaza et à désarmer le Hamas», a affirmé Donald Trump ce lundi, lors d'une conférence de presse commune avec Benjamin Netanyahou organisée à la Maison Blanche. Le président américain a par ailleurs annoncé que le Premier ministre israélien avait accepté son plan de paix pour le territoire palestinien.
Guerre au Proche-Orient : «Les pays arabo-musulmans se sont engagés à démilitariser Gaza et à désarmer le Hamas», affirme Donald Trump
