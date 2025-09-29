Venezuela : Nicolas Maduro se dit prêt à déclarer l'état d'urgence en cas d'«agression» des Etats-Unis, selon la vice-présidente

Delcy Rodriguez, la vice-présidente vénézuélienne, a assuré ce lundi 29 septembre, que Nicolas Maduro, le président du pays, était prêt à décréter l'état d'urgence sur tout le territoire en cas «d'agression» des États-Unis.

Une déclaration martiale. La vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, a assuré, ce lundi que Nicolas Maduro, le président du pays, était prêt à décréter l'état d'urgence sur tout le territoire en cas «d'agression» des États-Unis qui ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes depuis plusieurs semaines.

«Le président a signé le décret sur les troubles extérieurs», a-t-elle affirmé lors d'une cérémonie avec le corps diplomatique. Ce décret «confère des pouvoirs spéciaux au chef de l'État» pour agir en matière de défense et de sécurité si les États-Unis «osent agresser notre patrie», a-t-elle ajouté.

Le décret n'est pas entré en vigueur

Toutefois, le décret n'était pas encore entré en vigueur ce lundi. «La vice-présidente a présenté le document pour montrer que tout était prêt et que le président pouvait le promulguer à tout moment», a précisé une source gouvernementale à l'AFP.

L'inquiétude est légitime puisque les États-Unis ont déployé, il y a plus d'un mois, des navires de guerre dans la mer des Caraïbes et allégué qu'au moins trois embarcations de présumés trafiquants de drogue en provenance du Venezuela avaient été détruites, tuant 14 personnes.

Le président américain Donald Trump a réitéré, ce lundi, à l'ONU, que les États-Unis utilisaient leur «puissance militaire» pour détruire les «réseaux de trafic du Venezuela» dirigés, selon lui, par Nicolas Maduro, qui nie ces accusations.

«Le Venezuela est uni dans la défense de notre pays (...) Nous ne livrerons jamais notre patrie», a martelé Delcy Rodriguez.