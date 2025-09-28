Venezuela : le pays effectue de nouveaux exercices militaires dans un contexte tendu avec les Etats-Unis

La discorde continue entre les Etats-Unis et le Venezuela. Après que le pays dirigé par Donald Trump a déployé des navires de guerre en mer des Caraïbes, le Venezuela a mené de nouveaux exercices militaires ce samedi.

Le Venezuela se prépare-t-il au pire ? L'escalade de tensions entre le pays d'Amérique du sud et les États-Unis est en tout cas très inquiétante ces dernières semaines. Et ce samedi, les autorités vénézuéliennes ont rapporté que les forces nationales ont mené de nouveaux exercices militaires avec des systèmes antiaériens sur la côte caribéenne, non loin des navires américains déployés pour lutter contre le narcotrafic.

Les manœuvres ont eu lieu dans les Etats de Falcon (nord-ouest) et de Sucre (nord-est), au moment où le gouvernement a convoqué des exercices de protection civile pour préparer la population aux catastrophes naturelles ou à un éventuel conflit armé.

Un déploiement américain qualifié de «menace militaire»

Les relations entre Washington et Caracas étaient déjà exécrables, mais les tensions ont atteint un nouveau seuil depuis que les Etats-Unis ont déployé il y a près d'un mois des navires de guerre et un sous-marin dans les Caraïbes, officiellement pour y lutter contre le trafic de drogue à destination du territoire américain.

Selon eux, au moins trois embarcations de présumés trafiquants de drogue en provenance du Venezuela ont été détruites, tuant 14 personnes. Au Venezuela, la télévision publique VTV et l'armée ont diffusé des images des troupes en action, ainsi que de missiles antiaériens Pechora de fabrication russe montés sur des camions.

Les militaires ont également fait feu en direction de la mer avec des canons et ont débarqué d'une frégate avec des véhicules amphibies. Le Venezuela considère la présence américaine dans la mer des Caraïbes comme une «menace militaire».

Ses soldats ont aussi réalisé des exercices avec des hélicoptères et des parachutistes dans des zones côtières proches de Trinité-et-Tobago. Le petit archipel soutient le déploiement américain.