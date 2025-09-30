Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Guerre au Proche-Orient : «C'est un plan incroyablement compliqué, il faut que le Hamas se fasse hara-kiri d'ici trois jours», souligne Vincent Hervouët

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«C'est un plan incroyablement compliqué, il faut que le Hamas se fasse hara-kiri d'ici trois jours», a souligné Vincent Hervouët, éditorialiste de politique étrangère, ce mardi dans l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS, revenant sur le plan dévoilé par Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza, en marge de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou ce lundi soir.

IsraëlGazaProche-OrientBenjamin NetanyahouDonald Trump

À suivre aussi

En directGuerre au Proche-Orient : Le Royaume-Uni «soutient fermement» le plan de paix de Donald Trump
En directGuerre au Proche-Orient : «Je salue l'engagement du président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et obtenir la libération de tous les otages», déclare Emmanuel Macron
Guerre au Proche-Orient : Benjamin Netanyahou «soutient» le plan de paix de Donald Trump et promet de «finir le travail» à Gaza si le Hamas le rejetait

Ailleurs sur le web

Dernières actualités