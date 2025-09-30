Guerre au Proche-Orient : «C'est un plan incroyablement compliqué, il faut que le Hamas se fasse hara-kiri d'ici trois jours», souligne Vincent Hervouët

«C'est un plan incroyablement compliqué, il faut que le Hamas se fasse hara-kiri d'ici trois jours», a souligné Vincent Hervouët, éditorialiste de politique étrangère, ce mardi dans l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS, revenant sur le plan dévoilé par Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza, en marge de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou ce lundi soir.