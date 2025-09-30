«Nous n'abandonnerons jamais le nucléaire» : la Corée du Nord réaffirme son statut de puissance atomique à l'ONU

Lors d'un rare discours à l'Assemblée générale de l'ONU, lundi 29 septembre, le ministre nord-coréen adjoint des Affaires étrangères a réaffirmé que son pays était une puissance nucléaire et qu'il ne renoncerait jamais à l'atome.

Un discours de fermeté. Alors que les diplomates nord-coréens s'expriment rarement à la tribune des Nations unies, Kim Son-gyong, ministre adjoint des Affaires étrangères de l'Etat communiste, a pris la parole à New York, lundi 29 septembre.

«Nous n'abandonnerons jamais le nucléaire qui est notre loi nationale, notre politique nationale et notre pouvoir souverain, ainsi que notre droit à exister», a-t-il martelé devant l'Assemblée générale de l'ONU.

Une rencontre avec Donald Trump sous conditions

«Imposer la dénucléarisation» à la Corée du Nord «revient à lui demander de céder sa souveraineté», a-t-il ajouté, maintenant une position déjà affirmée par Pyongyang en 2023, qui avait inscrit son statut de puissance nucléaire dans sa Constitution.

La semaine dernière, Kim Jong-un s'était dit prêt à reprendre contact avec les Etats-Unis, mais à la condition que Washington renonce à l'idée de priser son pays de ses armes nucléaires, selon les médias officiels nord-coréens.

La Corée du Nord, qui a effectué six essais nucléaires entre 2006 et 2017, poursuit sans relâche le développement de son arsenal atomique.

Selon le président sud-coréen, Pyongyang produit suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer «environ 15 à 20 bombes nucléaires supplémentaires chaque année».