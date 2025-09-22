«Je garde un excellent souvenir de Donald Trump» : Kim Jong-un se dit prêt à discuter si les Etats-Unis abandonnent leur exigence de dénucléarisation

Dans un discours prononcé dimanche, devant l'Assemblée populaire suprême, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a déclaré «garder un excellent souvenir du président américain (Donald) Trump» et estimé qu'il n'y avait aucune raison d'éviter le dialogue avec les États-Unis, si Washington cessait d'insister pour que la Corée du Nord renonce à l'arme nucléaire.

Ce discours intervient à un moment clé, où le gouvernement libéral de Séoul exhorte Donald Trump à rouvrir le dialogue avec Kim Jong-un, six ans après les pourparlers de paix avec Pyongyang qui s'étaient soldés par un échec, en raison d'un affrontement sur les sanctions et le démantèlement nucléaire.

Ce discours intervient à un moment clé, où le gouvernement libéral de Séoul exhorte Donald Trump à rouvrir le dialogue avec Kim Jong-un, six ans après les pourparlers de paix avec Pyongyang qui s'étaient soldés par un échec, en raison d'un affrontement sur les sanctions et le démantèlement nucléaire.

«il n’y a aucune raison pour que nous ne nous asseyions pas avec les États-Unis»

Kim Jong-un et Donald Trump se sont rencontrés à trois reprises, durant le premier mandat du président américain. «Si les États-Unis abandonnent leur obsession absurde de nous dénucléariser et acceptent la réalité et souhaitent une véritable coexistence pacifique, il n’y a aucune raison pour que nous ne nous asseyions pas avec les États-Unis», a déclaré le dirigeant nord-coréen.

Kim Jong-un a ajouté que la Corée du Nord se devait de construire des armes nucléaires pour protéger sa sécurité contre les graves menaces des États-Unis et de la Corée du Sud, énumérant une série d'exercices militaires réguliers des alliés qui, selon lui, ont évolué en exercices de guerre nucléaire.

«Le monde sait déjà très bien ce que font les États-Unis après avoir contraint un pays à abandonner ses armes nucléaires et à désarmer», a déclaré Kim Jong-un. «Nous n'abandonnerons jamais nos armes nucléaires. Il n’y aura jamais de négociations avec des ennemis pour échanger certaines choses par obsession de lever les sanctions», a-t-il ajouté, précisant que les sanctions ont été «une expérience d’apprentissage» et ont rendu son pays plus fort et plus résilient.

Dans le détail, la Corée du Nord a été soumise à une série de résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, imposant des sanctions économiques et des embargos sur les armes qui ont réduit le financement du développement militaire. Mais cela ne l'a pas empêchée de continuer à faire des progrès dans la construction d’armes nucléaires et de puissants missiles balistiques.

15 à 20 armes nucléaires massives en plus chaque année

Dans une interview accordée à Reuters, le président sud-coréen Lee Jae Myung a affirmé que ces sanctions n'avaient pas réussi à dissuader la Corée du Nord, qui ajoute 15 à 20 armes nucléaires massives à son arsenal chaque année.

«La réalité est que l’approche précédente de sanctions et de pression n’a pas résolu le problème ; elle l’a même aggravé», a-t-il expliqué.

Depuis son arrivée au pouvoir en juin dernier, Lee Jae Myung a proposé des mesures pour renforcer la confiance et tenter de mettre fin au programme nucléaire de la Corée du Nord.

Il a également affirmé qu'il était nécessaire de créer les bonnes conditions pour ramener la Corée du Nord à la table des négociations, et que Donald Trump avait un rôle clé à jouer pour y arriver.