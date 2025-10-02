«500 milliards de dollars» : Elon Musk est devenu plus riche que 54 pays réunis

Elon Musk a franchi le cap historique des 500 milliards de dollars, soit 425 milliards d'euros, ce mercredi 1er octobre. Il est le premier homme a avoir une telle fortune en valeur. Plus que le PIB de pays entiers, voici quelques éléments de comparaison pour mieux comprendre ce que représente une telle somme.

Toujours plus riche. Elon Musk a vu sa fortune estimée à plus de 500 milliards de dollars, dans la nuit du 1er au 2 octobre 2025, comme le rapporte Forbes. Le célèbre entrepreneur américain, qui surfe notamment sur un mois particulièrement fructueux pour son entreprise Tesla, pourrait s'offrir bien des luxes avec une telle enveloppe. Toutefois, il convient de préciser que l'homme d'affaires ne possède pas tout cet argent, il s'agit de la valeur de toutes ses sociétés et parts lors d'une journée donnée.

Avec 425 milliards d'euros, Elon Musk se placerait en effet à la 43e place du classement des pays les plus riches en PIB annuel, entre le Kazakhstan (432 milliards d'euros) et le Chili (409 milliards d'euros) et devant des pays comme la Norvège ou encore l'Autriche.

Elon Musk pèse autant que les 54 pays les plus pauvres réunis

Une fortune colossale qui représente un chiffre comparable à l'addition des 54 pays au PIB les plus modestes du monde, de Tuvalu au Monténégro en passant par la Somalie ou encore la Jamaïque. Ces pays représentent respectivement 44 millions d'euros, 11,89 milliards d'euros, 21,16 milliards d'euros et 27,02 milliards d'euros annuels.

Plus concrètement, avec une telle somme, Elon Musk pourrait s'offrir plus de 37 milliards de menus Big Mac, 4,7 milliards de paires d'Air Force One ou encore 319 millions d'iPhone 17 Pro. Il serait aussi en mesure de s'acheter 36.000 fois la voiture la plus chère du monde, «La Voiture Noire» de Bugatti, à hauteur de 16,7 millions d'euros pièce. Il peut également s'offrir à 314 reprises le yacht le plus cher du monde, appelé l'Eclipse et estimé à 1,35 milliards d'euros.

Il dispose de quoi payer près de 1.100 fois le tableau le plus cher de l'histoire, «Le sauveur du monde» peint par Leonard de Vinci et vendu en 2017 pour la somme de 450 millions de dollars.

Une fortune qui équivaut à 62 fois le Real Madrid

De même, il pourrait s'acheter 425 fois l'«Antilla», réputée pour être la maison la plus chère du monde et située à Bombay (Inde). Enfin, à titre de comparaison, sa fortune vaut 62 fois la valeur du club de football le plus important du monde, le Real Madrid.

Grâce à ses nombreuses entreprises, l'homme d'affaire d'origine sud-africaine peut compter sur diverses valeurs en hausse à la bourse. SpaceX, qu'il a fondé en 2002, est à ce jour estimé à 400 milliards de dollars, soit 340 milliards d'euros. Elon Musk disposant de 42% des parts de celle-ci, il détient 143 milliards de dollars grâce à cette société. On peut également évoquer xAI, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle dans laquelle le réseau social X a été imbriqué, tout comme sa création phare : Tesla.